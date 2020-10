39-latek, który zdobył z francuskim producentem dwa mistrzostwa świata w królowej sportów motorowych w 2005 i 2006 roku, od przyszłego sezonu będzie współpracował z Estebanem Oconem w zespole Renault przemianowanym na Alpine F1 Team.

W Enstone Alonso spędził cały dzień w symulatorze oraz dopasował fotel do swojego przyszłego samochodu. Uczestniczył w szeregu spotkań z inżynierami i personelem technicznym. Przyjrzał się również pracom w tunelu aerodynamicznym, chcąc zobaczyć postępy w rozwijaniu samochodu na następny rok. Potem Alonso poleciał do Francji, aby spotkać się z technikami odpowiedzialnymi za budowę silników Renault w Viry.

- Powrót do Enstone był dobrym doświadczeniem, za mną bardzo emocjonujące dni - powiedział Alonso. - Wiele się zmieniło; symulator jest nowy, tunel aerodynamiczny został przebudowany, ale kilka rzeczy jest takich samych: biura, siłownia, którą często odwiedzałem…

- To było jak pierwszy dzień w szkole, z mnóstwem rzeczy do nauki i zaliczenia, ale spędziłem go produktywnie. Sprawdziłem program w symulatorze, trochę próbowałem dopasować się do samochodu. Gdy tu byłem ostatnio, symulator jeszcze nie istniał! Potem miały miejsce spotkania z kluczowymi osobami, aby poznać program na przyszły rok. Naprawdę, dopiero nabieramy prędkości.

- Myślę, że zespół jest w dobrej formie na przyszłość. Kilka ostatnich wyścigów było zachęcających dla wszystkich, dla mnie też. Widok Renault wracającego do konkurencyjnej formy to dobra rzecz dla sportu i jestem zachwycony, widząc rozwój - kontynuował.

- Przed nami jeszcze długa droga, a w środku stawki jest bardzo ciasno. Uważam, że chłopaki wykonali niesamowitą robotę na torze. Ostatnie kilka wyścigów było bardzo ekscytujących do oglądania i nie mogę się doczekać, kiedy włączę się do tego. Teraz zajmę się tym, czego zespół potrzebuje ode mnie. Wybrane dni spędzę w symulatorze, w niektóre weekendy im pomogę i będę dostępny dla ekipy - przekazał.

Szef zespołu Renault Cyril Abiteboul dodał, że spotkanie z Alonso pokazało, jak bardzo Hiszpan jest zmotywowany przed powrotem.

- Wspaniale było zobaczyć, jak Fernando wraca do zespołu - powiedział. - Jest niezwykle zmotywowany, aby mieć możliwie jak najlepszy start. Chce bardzo zaangażować się w przygotowania.

- Spędzenie trzech dni w Enstone i Viry dało obu stronom możliwość ponownego nawiązania relacji i wypracowania podstaw współpracy na jej bardzo wczesnym etapie, co będzie miało kluczowe znaczenie gdy ruszymy z sezonem 2021. To będzie kluczowy rok dla postępów naszego zespołu.

W swojej bogatej karierze w F1, która obejmowała również występy w McLarenie i Ferrari, Alonso nie tylko zdobył dwa mistrzostwa świata, ale także trzykrotnie był wicemistrzem. Jego 32 zwycięstwa plasują go na szóstym miejscu na liście wszechczasów, a także na szóstym miejscu, jeśli chodzi o liczbę wizyt na podium, było ich 97. Na koncie ma 311 grand prix.