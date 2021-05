Sezon 2021 spełnia jak dotąd oczekiwania kibiców. Mercedes nie może być pewny ósmej podwójnej korony z rzędu. Z Monako w roli lidera klasyfikacji kierowców wyjechał Max Verstappen. Dobra postawa Red Bull Racing i słabsza Mercedesa doprowadziły również do zmiany na szczycie tabeli konstruktorów.

Hamilton jeszcze przed wyścigowym weekendem na ulicach Monte Carlo powiedział, że agresywne podejście Verstappena do pojedynków koło w koło wynika prawdopodobnie z chęci udowodnienia kilku rzeczy. Z kolei Holender po przekonującym zwycięstwie, odpowiedział:

- Czyny przemawiają głośniej niż słowa - rzekł Verstappen. - Trzeba odpowiadać na torze i lubię to. Jako zespół popełniliśmy do tej pory najmniej błędów i dlatego jesteśmy z przodu. Mam nadzieję, że podobnie będzie do końca sezonu.

Pytany o słowa Verstappena, Hamilton stwierdził, że nie chce wchodzić w żadne słowne gierki z najgroźniejszym rywalem.

- Nie bawię się w takie psychologiczne zagrywki - powiedział siedmiokrotny mistrz świata. - To ciekawe, z czym „wyskoczył” Christian [Horner, szef RBR], ale niewiele mnie to obchodzi.

- Wykonali w ten weekend świetną pracę i tyle. My również mieliśmy kilka dobrych wyścigów, a mamy przed sobą jeszcze osiemnaście. Zaczyna się robić trochę dziecinnie, gdy wdajesz się w słowne gierki.

Z kolei Toto Wolff, dowodzący ekipą Mercedesa, uważa, że również i poza torem pojawiają się elementy walki.

- To bitwa między dwoma wybitnymi kierowcami - powiedział Wolff. - Rozgorzała walka w obu klasyfikacjach, więc to z pewnością dobre dla widowiska. Zdanie Verstappena przypisałbym właśnie rozrywce. Jest o czym mówić i pisać. Mamy akcję na torze i trochę opery poza nim.

Po pięciu wyścigach Verstappen ma w zapasie cztery punkty nad Hamiltonem.

Czytaj również: Kubica wciąż ważny dla Alfy