Bottas i Russell zderzyli się na dojeździe do pierwszej szykany w połowie niedzielnego wyścigu na torze Imola, natychmiast eliminując się z drugiej rundy mistrzostw.

W wyniku kolizji tor został bardzo zanieczyszczony i wywieszono czerwoną flagę, która wstrzymała rywalizację, na 30 okrążeń przed metą.

Russell szybko zyskiwał przewagę nad Bottasem na głównej prostej i zjechał na prawą stronę toru, aby spróbować objechać Mercedesa po zewnętrznej. Kierowca Williamsa podczas tego manewru najechał na mokre pobocze, przez co stracił kontrolę nad bolidem i ściągnęło go na lewą stronę, prosto w Mercedesa W12.

Obaj kierowcy byli bardzo zdenerwowani tym incydentem, nie przebierając w słowach w komunikacji radiowej ze swoimi ekipami. Russell natychmiast po wypadku podszedł do samochodu Bottasa, jasno wyraził swoje odczucia i stuknął Fina w kask. Bottas odpowiedział pokazując Brytyjczykowi środkowy palec.

W rozmowie udzielonej już po wyścigu, Bottas dał jasno do zrozumienia, że jego zdaniem winę za kolizję ponosi Russell. Fin jest przekonany, że zostawił rywalowi wystarczająco dużo miejsca na torze.

- Widziałem go już wcześniej na prostej, a potem zauważyłem, że zjechał do prawej - powiedział Bottas. - Na powtórkach widziałem, że zostawiłem tam miejsce aż na dwa samochody, ale on stracił panowanie nad bolidem, uderzył we mnie i to był koniec.

Zapytany o reakcję Russella, Bottas powiedział: - Nie wiem, o co mu chodziło, bo to był ewidentnie jego błąd. Nie podobało mi się jego zachowanie, ale tak już bywa.

Bottas nie rozmawiał jeszcze z Russellem na temat wypadku, ale przedyskutuje sprawę z sędziami, którzy i tak mieli po wyścigu przeanalizować ten incydent.