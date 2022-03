Max Verstappen i Lewis Hamilton rozpoczynali weekend w Abu Zabi z taką samą liczbą punktów. Jasne było, że który z nich dojedzie wyżej, zdobędzie tytuł.

Przez większość wyścigu na Yas Marina Circuit prowadził obrońca trofeum. Jednak pięć okrążeń przed metą rozbił się Nicholas Latifi. Zarządzono wyjazd samochodu bezpieczeństwa, a cała stawka ponownie się scaliła. Po restarcie Verstappen udanie zaatakował Hamiltona, odebrał mu pozycję lidera i zdobył swoje pierwsze mistrzostwo. Kontrowersje wzbudziły jednak działania dyrektora wyścigowego F1 - Michaela Masiego, związane z procedurą wznowienia rywalizacji oraz oddublowaniem wybranych kierowców.

Mercedes złożył dwa - odrzucone przez ZSS - protesty i planował również dalsze działania prawne, zaniechując ich, gdy FIA ogłosiła, że przeprowadzi dokładną analizę zdarzeń z Abu Zabi. Wnioski z dochodzenia będą dyskutowane w lutym, a przedstawione w marcu. W federacji nie ukrywają, że Masi może stracić swoje stanowisko. Mówi się również o modyfikacji samej roli dyrektora wyścigowego.

Horner uważa, że zmiany są potrzebne i powiedział o tym na antenie Sky Sports podczas Gali Autosport Awards.

- Dla nowego prezydenta to jedna z kluczowych spraw i myślę, że istnieje wola sprawienia, by dyrektor wyścigowy miał większe wsparcie - przyznał Horner. - Narzędzia, które my mamy do dyspozycji, są bardziej zaawansowane niż te używane przez Michaela i jego zespół. Sądzę, że przez zimę uważnie się temu przyglądano.

- Uważam, że dyrektor wyścigowy będzie miała większe wsparcie, co miejmy nadzieję pozwoli na łatwiejsze i szybsze podejmowanie decyzji. Sądzę, że trzeba się też przyjrzeć przepisom i niektóre z nich uprościć.

Wielu obserwatorów sugerowało, że kontrowersje finału mogą być rysą na tytule Verstappena. Horner odrzuca jednak te sugestie, mówiąc:

- Nie za bardzo, bo tylko wy o tym rozmawialiście - zwrócił się do mediów. - Cieszyliśmy się tym mistrzostwem i koncentrujemy się już na sezonie 2022. 2021 jest już historią i ekscytujemy się nadchodzącym.

Pierwsza sesja testowa w Barcelonie ruszy za nieco ponad dwa tygodnie. Red Bull swój tegoroczny samochód przedstawi w najbliższą środę.