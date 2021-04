Grand Prix Niemiec w sezonie 2021?

Wg telewizji RTL są robione przymiarki do zorganizowania w tym roku Grand Prix Niemiec, choć w pierwotnym planie na sezon 2021 nie było w planach tego wyścigu.

Szefostwo Formuły 1 jednak już zarezerwowało sobie bazę noclegową w Eifel, co automatycznie wywołało spekulacje o GP Niemiec na Nürburgringu, o czym poinformowała niemiecka stacja telewizyjna.

Na samym Nürburgringu są jednak zaskoczeni powyższymi informacjami.

- Jesteśmy nieco zaskoczeni, że pojawiają się teraz plotki o grand prix planowanym na 13 czerwca, które podobno jest już prawie ustalone - powiedział dla Motorsport-Total.com rzecznik prasowy toru, Alexander Gerhard. - Faktem jest, że nie było żadnych konkretnych rozmów z Formułą 1 na ten temat.

Według informacji Motorsport-Total.com na początku roku doszło do niewiążącej wymiany zdań z nowym szefem Formuły 1 Stefano Domenicalim, aby dowiedzieć się, na jakich warunkach królowa sportów motorowych mogłaby w przyszłości ponownie ścigać się na Nürburgringu. Nie chodziło jednak o rok 2021.

- Jeśli Formuła 1, na przykład z powodu odwołania zawodów przez inne tory, chciałaby zorganizować rundę na podobnych warunkach jak w 2020 roku, jesteśmy otwarci na ewentualne rozmowy - dodał rzecznik. - Oczywiście, musimy sprawdzić wykonalność, jeśli Formuła 1 zwróci się do nas z konkretnymi szczegółami. W końcu 24-godzinny wyścig, największa impreza w sportach motorowych w Niemczech, odbywa się u nas na krótko przed tą datą, o której mówi się w mediach.

Nie jest to pomocne dla logistyki ewentualnego weekendu Formuły 1 w dniach 11-13 czerwca. 6 czerwca na Nurburgringu odbędzie się niemiecki klasyk wytrzymałościowy i może być kłopot z przygotowaniem toru na czas. Mimo to Gerhard mówi: - Jesteśmy optymistami, że uda nam się zrealizować taki projekt. Udowodniliśmy to w zeszłym roku.

To, czy Formuła 1 w ogóle zawita na Nürburgring, jest oczywiście niewiadomą. Grand Prix Azerbejdżanu odbywa się w Baku w tym samym czasie co 24-godzinny wyścig na Nürburgringu, a z logistycznego punktu widzenia zawody tydzień po tygodniu Baku/Istambuł byłyby o wiele bardziej logiczne dla Formuły 1 i jej zespołów niż Baku/Nürburgring.

Prawdą jest, że prawdopodobnie Grand Prix Kanady (11-13 czerwca) nie odbędzie się, chociaż wciąż nie ma oficjalnego komunikatu. Natomiast odwołanie festiwalu Rock am Ring, który był zaplanowany na 13 czerwca na niemieckim torze, stworzyło przynajmniej teoretyczną możliwość zorganizowania Grand Prix Niemiec w 2021 roku.

