Hamilton bez długofalowych planów

Hamilton jest związany z fabrycznym zespołem Mercedesa od 2013 roku. W tym czasie zdobył sześć mistrzowskich tytułów, walnie przyczyniając się do siedmiu podwójnych koron wywalczonych przez niemieckiego producenta.

Poprzednia umowa Brytyjczyka z pracodawcą wygasła wraz z końcem 2020 roku. Ratyfikację nowego kontraktu wielokrotnie odkładano, a podpisy - oficjalnie - złożono dopiero na początku lutego. Ku zaskoczeniu wielu - współpracę przedłużono tylko o sezon 2021.

36-letni Hamilton o porozumieniu z Mercedesem po raz pierwszy opowiedział podczas wtorkowej prezentacji W12 - broni na nadchodzący sezon. Brytyjczyk przyznał, że dotychczasowe osiągnięcia - wyrównanie rekordu Michaela Schumachera w liczbie mistrzowskich laurów oraz zostanie samodzielnym liderem pod względem liczby wygranych wyścigów - sprawiają, że nie musi wybiegać zbyt daleko w przyszłość.

- Po pierwsze, jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że osiągnąłem większość rzeczy, które chciałem osiągnąć - powiedział Hamilton. - Nie ma więc potrzeby, aby wybiegać zbyt daleko w przyszłość. Żyjemy w dość nietypowych czasach i dlatego chciałem jedynie rocznego kontraktu.

- Później możemy porozmawiać czy zrobimy wspólnie więcej i dodać kolejne [lata do umowy].

Hamilton w ostatnich latach mocno zaangażował się w sprawy pozasportowe, stając się głosem mniejszości rasowych czy poruszając m.in. tematy związane ze zmianami klimatycznymi. Mercedes ogłosił, że razem ze swoim kierowcą stworzy organizację charytatywną, której misją będzie wsparcie większej różnorodności w świecie sportów motorowych.

- To główny cel na 2021. W przeszłości chodziło tylko o wygrywanie. W roku ubiegłym dużo dyskutowano na temat równości i integracji. Było wiele rozmów. Teraz trzeba naciskać na zwiększenie różnorodności i przyszła pora na działanie. To jest dla mnie bardzo ważne.

- Oczywiście, jesteśmy tu, aby wygrywać. Kobiety i mężczyźni pracują tutaj na to, więc to też mój cel i chcę im to zapewnić.

Sezon ruszy od Grand Prix Bahrajnu w ostatni weekend marca. Wcześniej zaplanowano trzydniową sesję testową.