Szansa na setne pole position była już tydzień temu. W Portugalii lepszy był Valtteri Bottas. Na Circuit de Barcelona-Catalunya już nic nie przeszkodziło Hamiltonowi w świętowaniu. Choć w drugim segmencie czasówki świetnie spisał się Max Verstappen, w Q3 to mistrz świata był lepszy, pokonując rywala o 0,036 s.

Mercedesy spisywały się dobrze od samego początku weekendu. W piątek Hamilton przyznał jednak, że odpowiednie ustawienie W12 wymaga trochę czasu. Czasówka nie była w wykonaniu Brytyjczyka idealna. Sądził on nawet, że nie trafił z setupem w najważniejszym momencie soboty.

- Myślę, że byliśmy silni przez cały weekend - powiedział Hamilton. - Wprowadziłem kilka zmian i trochę mnie one zmartwiły. Zawsze staramy się ulepszać samochód. Czasem pojawia się ryzyko. Trzeba też myśleć o wyścigu. W każdym razie dokonaliśmy modyfikacji i jak tylko wyjechałem, sądziłem, że to był zły wybór.

- Decyzja była moja. Przez niemal całe kwalifikacje byłem nieco z tyłu. Korygowałem trochę ustawienia i zwiększałem tempo. Pierwsze okrążenie [w Q3] było najlepsze z całej sesji. Próbowałem się poprawić na następnym. Miałem wrażenie, że jestem szybszy, ale nie dałem rady.

Pierwsze pole position Hamilton wywalczył w swoim debiutanckim sezonie w 2007 roku podczas wyścigowego weekendu w Kanadzie. Niespełna 14 lat później świętuje setne zwycięstwo w kwalifikacjach.

- Nie mogę uwierzyć, że to 100. To wszystko dzięki kobietom i mężczyznom, którzy w fabryce nieustannie podnoszą poprzeczkę i nigdy się nie poddają. Mam ogromne wsparcie. Praca z nimi to marzenie, a nasza wspólna podróż jest niesamowita.

- Kto by pomyślał w 2012 roku, gdy się związaliśmy, że sto razy zdobędziemy pole position. Jestem bardzo wdzięczny i podekscytowany, jakby to był mój pierwszy raz.

akcje