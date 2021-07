Hamilton wygrywa British GP

Ukarany 10 sekundami za spowodowanie wypadku, w którym ucierpiał Max Verstappen, kierowca Mercedesa wyprzedził prowadzącego Charlesa Leclerca na 50 okrążeniu i dotarł do mety z przewagą 3,8 sekundy nad Ferrari.

W historii F1, dotąd po osiem razy wygrywali to samo Grand Prix Michael Schumacher (Francja) i Lewis Hamilton (Węgry).

Przewaga Maxa Verstappena nad Lewisem Hamiltonem w mistrzostwach świata zmalała do 7 punktów.

Valtteri Bottas sięgnął po szóste podium w sezonie. Kolejne miejsca zajęli Lando Norris, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lance Stroll, Esteban Ocon i Yuki Tsunoda.

Charles Leclerc, Ferrari SF21, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, and the rest of the field

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images