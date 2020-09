Hulkenberg odrzucił ofertę Mercedesa

Niemiec zaprezentował imponujące osiągi w czasie, gdy zastępował w Racing Point będącego na kwarantannie Sergio Pereza, podczas obydwóch weekendów wyścigowych na Silverstone. Toto Wolff, szef Mercedesa w F1, sugerował rolę trzeciego kierowcy w swojej ekipie, dla byłego reprezentanta Renault.

Jednak Hulkenberg nie jest zainteresowany posadą rezerwowego.

- Nie widzę siebie w roli kierowcy rezerwowego - powiedział Niemiec. - Siedziałem w fotelu wyścigowym przez dziesięć lat, więc taka regresja bez żadnych perspektyw na regularne starty nie ma dla mnie sensu.

Pozostając bez kontraktu na sezon 2020 nadal jest dostępny, gdyby było potrzebne zastępstwo w przypadku zachorowania na Covid-19 któregoś z obecnych kierowców F1.

- Oczywiście w czasie koronawirusa może się to powtórzyć, choć nie zakładam czegoś takiego. W każdym razie trzymam formę i będę gotowy, kiedy nadarzy się okazja - dodał. - Nie sądzę jednak, aby tak było co tydzień. Teraz pracuję nad powrotem do startów w przyszłym roku.

Niektórzy sugerowali, że Hulkenberg byłby idealnym kierowcą w miejsce Alexa Albona w Red Bull Racing.

- Nico powiedział mi, że jest dostępny na przyszły sezon - przekazał doradca Red Bulla ds. motorsportu, dr Helmut Marko. - To jednak nie znaczy, że będzie jeździł dla Red Bulla. Gdyby każdy kierowca, którego chwaliłem za dobre wyniki, miał przybyć do naszej ekipy, potrzebowalibyśmy dziesięciu samochodów.