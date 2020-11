Hulkenberg rozmawiał z Haas F1

Po zakończeniu sezonu 2020 z amerykańska ekipą pożegnają się obecni kierowcy: Romain Grosjean i Kevin Magnussen. Choć Haas nie ogłosił jeszcze nowego składu, jego przedstawiciele otwarcie przyznają, iż niewykluczone jest zatrudnienie dwóch debiutantów.

- W przyszłym roku [prawdopodobnie] skupimy się na młodych zawodnikach - ponownie potwierdził Steiner, tym razem w rozmowie ze Sport1. - Chcemy z tymi samymi kierowcami wkroczyć w sezon 2022. Dlatego ważne jest, aby w przyszłym roku położyć podwaliny.

Faworytami do przejęcia foteli są Mick Schumacher, protegowany Ferrari, oraz Nikita Mazepin, mający za sobą wsparcie ojca milionera.

- Formuła 2 jest bardzo silna w tym roku. Nasza współpraca z Ferrari może doprowadzić do zatrudnienia jednego z tych juniorów. Mick Schumacher zakończy pewnie jako pierwszy lub drugi, a Robert Szwarcman czwarty lub piąty. Ci panowie dobrze sobie radzą i z pewnością są opcją na kolejny rok.

Innym rozwiązaniem byłoby zatrudnienie jednego debiutanta i zapewnienie mu wsparcia doświadczonego kierowcy. Takim mógłby zostać Nico Hulkenberg. Niemiec stracił miejsce w Renault, ale pokazał się z dobrej strony w barwach Racing Point, gdy musiał zastąpić etatowych kierowców, chorych na COVID-19.

Steiner nie ukrywa, że rozmawiał z Hulkenbergiem.

- Oczywiście, że rozmawiałem z Nico. Wiemy, co mógłby zrobić i nie ma już potrzeby dalszych dyskusji o tym, czego on by chciał. My to doskonale wiemy.

Hulkenberg jest również kandydatem do zastąpienia Alexa Albona w Red Bull Racing. Sam kierowca wrzucił niedawno swoje zdjęcie z... kosiarką Hondy, która dostarcza silniki dla obu ekip austriackiego koncernu, czyli RBR i AlphaTauri.