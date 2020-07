Indy 500 tegorocznym priorytetem

Alonso wciąż stara się o Potrójną Koronę Motorsportu. Hiszpan ma już na koncie triumfy w Grand Prix Monako w Formule 1 i wygrane w 24 godzinach Le Mans. Do kompletu brakuje mu sukcesu w Indianapolis 500.

W tym roku Alonso podejmie trzecią próbę zwycięstwa. W 2017 roku zawiódł go samochód, gdy znajdował się na prowadzeniu, a rok temu nie zdołal przebrnąć kwalifikacji. Tegoroczne wydarzenie przełożono z powodu pandemii z terminu majowego na sierpień.

- W tym roku jest to priorytet. Mam tylko ten wyścig – powiedział o Indianapolis 500 Alonso, który wespół z Renault ogłosił w środę swój powrot do Formuły 1. - Poświęcam się temu w 100 procentach. Chciałbym wreszcie to osiągnąć.

- To specyficzny wyścig, a w tym roku będzie jeszcze bardziej wyjątkowy z powodu braku przygotowań. Zwykle lecimy tam testować. W tym roku nie będzie nic. Mam nawet problem z podróżą do Stanów Zjednoczonych.

- Będzie to przypominało nieco loterię. Bardziej niż kiedykolwiek. Cieszę się jednak, że tam będe i poczuję prędkość - zakończył Fernando Alonso.

Jedynym kierowcą z Potrójną Koroną jest Graham Hill.