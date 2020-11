Sezon rozpocznie się 21 marca w Melbourne. Następnie Formuła 1 tydzień później odwiedzi Bahrajn i 11 kwietnia Chiny.

- Z przyjemnością ogłaszamy prowizoryczny kalendarz Formuły 1 2021 po obszernych rozmowach z naszymi promotorami, zespołami i FIA - powiedział szef F1, Chase Carey.

- Planujemy na sezon 2021 zawody z udziałem kibiców, które zapewnią wrażenia zbliżone do normalnych i oczekujemy, że nasze umowy będą honorowane. Udowodniliśmy, że możemy bezpiecznie podróżować i organizować wyścigi, a promotorzy coraz bardziej dostrzegają potrzebę pójścia naprzód i uporania się z wirusem.

- W rzeczywistości wielu gospodarzy chce wykorzystać nasze wydarzenia, jako platformę do pokazania światu, że idą do przodu - dodał. - Cieszymy się, że Arabia Saudyjska znalazła się w harmonogramie i nie możemy doczekać się powrotu do miejsc, w których mieliśmy nadzieję ścigać się w 2020 roku.

- Chcemy podziękować wszystkim naszym promotorom i partnerom za ich nieustanny entuzjazm i współpracę i czekamy na zapewnienie fanom ekscytującego sezonu na torach - zakończył.

Formuła 1 2021

GP Australii - 21 marca

GP Bahrajnu - 28 marca

GP Chin - 11 kwietnia

TBC - 25 kwietnia

GP Hiszpanii - 9 maja

GP Monaco - 23 maja

GP Azerbejdżanu - 6 czerwca

GP Kanady - 13 czerwca

GP Francji - 27 czerwca

GP Austrii - 4 lipca

GP Wielkiej Brytanii - 18 lipca

GP Węgier - 1 sierpnia

GP Belgii - 29 sierpnia

GP Holandii - 5 września

GP Włoch - 12 września

GP Rosji - 26 września

GP Singapuru - 3 października

GP Japonii - 10 października

GP Stanów Zjednoczonych - 24 października

GP Meksyku - 31 października

GP Brazylii - 4 listopada

GP Arabii Saudyjskiej - 28 listopada

GP Abu Zabi - 5 grudnia