Zwycięstwo na kapciu

Lewis wyprzedził w statystykach Alaina Prosta, który sześć razy wygrał domowe Grand Prix. Michael Schumacher dziewięć razy triumfował w Niemczech, ale wliczając Grand Prix Europy.

Max Verstappen, rozpoczynający ostatnie okrążenie z 34-sekundową stratą, minął metę 5,8 sekundy za kulawym Mercedesem. Kierowca RBR zdobył również bonusowy punkt za najszybsze okrążenie. Wynik 1.27,097 to nowy rekord toru.

Charles Leclerc drugi raz w tym sezonie dotarł na podium. Kolejne miejsca zajęli Daniel Ricciardo, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Alex Albon, Lance Stroll i Sebastian Vettel.

Valtteri Bottas, drugi do 50 okrążenia, przebił lewą przednią oponę i po pit stopie znalazł się na 11 pozycji.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 at the start of the race

