DS Automobiles ogłosiło współpracę z zespołem Dragon Penske po zakończeniu ery Gen2, kończąc kooperację z Techeetah.

Dziś francuski producent zaprezentował swoje barwy E-TENSE FE23, przywracając czarno-złote kolory i wykorzystując wzór diamentu stosowany przez Dragon Penske w poprzednich dwóch sezonach na swoich bolidach.

Vandoorne przechodzi z odchodzącego zespołu Mercedesa do DS Penske, partnerując dwukrotnemu mistrzowi Formuły E Jean-Ericowi Vergne'owi.

Przemawiając podczas premiery, Vandoorne powiedział, że może wiele skorzystać na rodowodzie DS, a także przekazać własne doświadczenia ze zwycięskiej kampanii 2021-22 z Mercedesem.

- Mam doświadczenie z ostatnich kilku lat z Mercedesem, z którym oczywiście odniosłem duży sukces - powiedział Vandoorne.

- DS był właściwie jednym z naszych największych rywali - kontynuował. - Dla mnie generalnie to całkiem fajne, że trafiam w świeże środowisko, mogąc zobaczyć co zrobili.

- Ze swojej strony wniosę doświadczenie z ostatnich lat. Sądzę, że ta kombinacja z pewnością nas wzmacnia - podkreślił. - Przy rozmowach z inżynierami wykładamy na stół wszystko co mamy i uczymy się od siebie nawzajem. Składając to razem spodziewam się, że stworzymy mocny pakiet.

Vandoorne wyjaśnił również, że mając możliwość rozmawiania z inżynierami po francusku, jest w stanie skutecznie komunikować się ze swoim nowym zespołem.

W aklimatyzacji pomogła mu też znajomość wielu osób z DS Penske, z którymi pracował na juniorskim etapie kariery.

- Kiedy jesteś przyzwyczajony do pracy z danym zespołem przez dłuższy czas, poznajesz ich lepiej i przyzwyczajasz się do ich podejścia - wskazał. - Oczywiście czeka mnie duża zmiana, ale już nieźle się tu zaaklimatyzowałem. Niektórych z tych gości znam z przeszłości, z juniorskich serii, co zdecydowanie mi pomogło. Fakt, że mówimy tym samym językiem, jest również dużą korzyścią.

- Ta ekipa ma wspaniałą historię i wiedzą co robią. Do tego moje doświadczenie wniesione z zewnątrz jest dla nich cenne. Nie mogę doczekać się rozpoczęcia nowego sezonu - podsumował.

