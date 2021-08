Nieco ponad dwa tygodnie temu zakończył się Rajd Nadwiślański, który zainaugurował historyczny czempionat, a zawodnicy już są w Rzeszowie, gdzie w czwartek 5 sierpnia rozpocznie się druga runda cyklu – MARMA 30. Rajd Rzeszowski.

Rywalizacja na wymagających i zróżnicowanych oesach Podkarpacia to już stały punkt sezonu Motul Historycznych Rajdowych Mistrzostw Polski. W tym roku Rajd Rzeszowski jest organizowany już po raz 30., a po raz piąty z rzędu stanowi także rundę mistrzostw dla załóg w rajdówkach sprzed lat. Imponująco prezentuje się obsada zawodów, do których zgłosiło się łącznie aż 131 załóg. MARMA 30. Rajd Rzeszowski jest nie tylko rundą Motul HRSMP. Do stolicy województwa podkarpackiego przyjadą także uczestnicy ProfiAuto Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, mistrzostw Słowacji, w tym także młodzieżowych i historycznych, a także Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Śląska. Co więcej, Rzeszowski zaliczany jest także do kalendarzy międzynarodowych cykli: Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach (FIA CEZ) i FIA European Rally Trophy - Central Rally Trophy.

Nowości i przeboje

Trasy na Podkarpaciu oferują rajdowym załogom wyzwanie na wysokim poziomie. Asfaltowe odcinki specjalne są bardzo zróżnicowane. Miejscami asfalt jest wąski i kręty, ale są również partie pozwalające na rozwinięcie wysokich prędkości. W harmonogramie tegorocznej edycji Rzeszowskiego jest 11 prób sportowych. Ściganie rozpocznie się w piątek rano od oesu Lubenia (12,1 km), uznawanego za jeden z najtrudniejszych w Polsce. Następnie zawodników czeka starcie na odcinku Gwoźnica (13,9 km). Wspomniane odcinki będą pokonywane dwukrotnie – w dwóch pętlach. Na zakończenie etapu rajdówki sprzed lat pojadą, również dwukrotnie, zupełnie nowy oes Jodłowa (16,35 km) zlokalizowany w okolicach Pilzna.

Z kolei w sobotę, uczestnicy MARMA 30. Rajdu Rzeszowskiego będą rywalizować na dwukrotnie pokonywanych próbach Pstrągowa (12,85 km) oraz Zagorzyce (20,25 km), a także zaprezentują się kibicom w centrum Rzeszowa, podczas miejskiej próby zaplanowanej na zakończenie pierwszej pętli. Drugi przejazd OS Zagorzyce będzie rozegrany jako Łomża Power Stage, czyli próba, na której najszybsze załogi zdobywają dodatkowe punkty do klasyfikacji mistrzostw.

Znakiem rozpoznawczym Rajdu Rzeszowskiego są także widowiskowe wodne przełomy. Przez brody rozpędzone rajdówki będą przejeżdżać na oesach Lubenia i Zagorzyce.

MARMA 30. Rajd Rzeszowski to także okazja, by historyczne samochody rajdowe zobaczyć z bliska. Będzie to możliwe w czwartkowy wieczór na rzeszowskim rynku, gdzie odbędzie się ceremonia startu. Z kolei na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej kibice będą mogli przyjrzeć się z bliska pracy rajdowych mechaników podczas przerw na serwis.

W drodze po pierwsze punkty

W drugiej rundzie Motul HRSMP wystartuje 16 załóg w historycznych rajdówkach. Wśród nich są zawodnicy, dla których MARMA 30. Rajd Rzeszowski to szansa na utrzymanie prowadzenia w punktacji, a może nawet zwiększenie przewagi. Są również duety, które z pewnością chcą się „odkuć” po niepowodzeniach z Rajdu Nadwiślańskiego – inauguracyjnej rundy sezonu 2021 Motul HRSMP. Gra toczy się o wysoką stawkę, ponieważ Rzeszowski to jedna z dwóch tegorocznych rund, w których do zdobycia są również dodatkowe punkty za miejsca wywalczone w pierwszym i drugim etapie rajdu.

O pierwsze poważne punkty powalczą m.in. Robert Luty i Marcin Celiński. Aktualni mistrzowie i najszybsza załoga poprzedniej edycji Rzeszowskiego, nie ukończyła Nadwiślańskiego z powodu awarii ich Subaru Legacy. Podobny los spotkał Piotra Kiepurę i Mateusza Galle w FSO Polonezie 2000 C czy też duet Witoldów Molickich (Łada 2107) czy Pawła Hoffmana z Marcinem Barłogą (Saab 96 V4).

Prowadzenia w historycznej klasyfikacji generalnej bronią Marek Suder i Marcin Kowalik (Ford Sierra Cosworth 4x4) – najszybsza załoga Rajdu Nadwiślańskiego. Sudera z Rajdem Rzeszowskim wiążą miłe wspomnienia. To właśnie tu, w 2019 roku, wygrał swój pierwszy oes w stawce Motul HRSMP.

W gronie kandydatów do zwycięstwa należy wymienić także Grzegorza Olchawskiego w Audi Quattro. Kierowca, który ma już na swoim koncie triumf w Rzeszowie. Olchawski utworzy załogę z Łukaszem Wrońskim, rajdowym mistrzem Polski z sezonu 2003.

Powroty i debiuty

W porównaniu do inauguracyjnej rundy Motul HRSMP 2021, powiększyło się grono załóg dysponujących samochodami z napędem na obie osie. Wszystko za sprawą powrotu Adama Kacprzyka i jego Lancii Delty HF Integrale. Na prawym fotelu tego samochodu pojedzie Maciej Tworski.

Debiutantami, którzy z pewnością przyciągną oczy kibiców będzie załoga Wojciech Stawowczyk/Konrad Stawowczyk w Trabancie 601. Samochód, który dekady temu powstawał w zakładach VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau w Niemieckiej Republice Demokratycznej, miał się pojawić już na trasie Rajdu Nadwiślańskiego, ale przeszkodziły w tym problemy techniczne. Trabant 610 będzie klasyfikowany w ramach kategorii FIA 4/J1 (roczniki 1982-85).

Rajd Rzeszowski zawsze należy do wyjątkowo upalnych rund Motul HRSMP. Wysoka temperatura oraz dłuższy niż w innych rundach dystans odcinków specjalnych stanowią wyzwanie dla rajdówek, które nadal są żwawe, ale mają już swoje lata. Stąd zawodnicy muszą umiejętnie „rozłożyć siły” swoich samochodów, o co wcale nie jest łatwo. Odcinki MARMA 30. Rajdu Rzeszowskiego wyzwalają ogromną dawkę adrenaliny, która w połączeniu z zaciętą rywalizacją sprawia, że nikt w Motul HRSMP nie odpuszcza.

Wyniki drugiej rundy Motul HRSMP poznamy w sobotę, 7 sierpnia, około godz. 16.

Harmonogram MARMA 30. Rajdu Rzeszowskiego – II rundy Motul HRSMP 2021

Czwartek, 5 sierpnia:

21:00: ceremonia startu (Rzeszów, Rynek)

Piątek, 6 sierpnia:

9:55: OS 1 – Lubenia (12,1 km)

10:40: OS 2 – Gwoźnica (13,9 km)

12:20: serwis A – 30 min (Rzeszów, Politechnika)

13:15: OS 3 – Lubenia (12,1 km)

14:00: OS 4 – Gwoźnica (13,9 km)

15:40: serwis B – 30 min (Rzeszów, Politechnika)

17:40: OS 5 – Jodłowa (16,35 km)

19:20: OS 6 – Jodłowa (16,35 km)

21:00: serwis C – 45 min (Rzeszów, Politechnika)

Sobota, 7 sierpnia:

9:50: serwis D – 30 min (Rzeszów, Politechnika)

10:45: OS 7 – Pstrągowa (12,85 km)

11:15: OS 8 – Zagorzyce (20,25 km)

12:25: OS 9 – Rzeszów (1,65 km)

13:40: serwis E – 30 min (Rzeszów, Politechnika)

14:50: OS 10 – Pstrągowa (12,85 km)

15:20: OS 11 – Łomża Power Stage (20,25 km)

16:50: ceremonia mety (Rzeszów, Rynek)

