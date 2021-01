Lista bez Habsburga

Obok nazwisk Roberta Kubicy, Dennisa Andersena i Andersa Fjordbacha, na liście zgłoszeń do Roar Before the Rolex 24 widnieje znak zapytania. Habsburg przygotowuje się do startu w wyścigu i odebrał w sobotę część ubioru w firmie Jansen Competition, przekazując Hasko jeden ze swoich kombinezonów z DTM.

Scott Dixon i Marcus Ericsson uzupełnili obsadę Cadillaca Chip Ganassi Racing. W LMP2 do ustalenia pozostał czwarty kierowca RWR Eurasia.

W piątek zaplanowano dwie sesje testowe (17.30-18.30 i 22.15-23.30 naszego czasu). W drugiej z nich Robert Kubica może jeździć od 22.45. Pierwsze pół godziny przeznaczono dla "brązowych" kierowców. Sobotni program obejmuje godzinny test (16.30-17.30), a następnie kwalifikacje. W niedzielę po rozgrzewce, od 20.05 zaplanowano nowość, 100-minutowy wyścig kwalifikacyjny Motul Pole Award 100.

LISTA ZGŁOSZEŃ - DPi

Cadillac Chip Ganassi Racing

01 Renger van der Zande/Scott Dixon/Marcus Ericsson/Kevin Magnussen (NL/NZ/S/DK) Cadillac DPi-V.R

JDC-Miller MotorSports

5 Tristan Vautier/Sébastien Bourdais/Loïc Duval (F) Cadillac DPi-V.R

Konica Minolta

10 Ricky Taylor/Filipe Albuquerque/Alexander Rossi/Hélio Castroneves (USA/P/USA/BR) Acura ARX-05

Wheelen Engineering Racing

31 Chase Elliott/Felipe Nasr/Pipo Derani/Mike Conway (USA/BR/BR/GB) Cadillac DPi-V.R

Ally Cadillac Racing

48 Jimmie Johnson/Kamui Kobayashi/Simon Pagenaud/Mike Rockenfeller (USA/J/F/D) Cadillac DPi-V.R

Mazda Motorsports

55 Oliver Jarvis/Jonathan Bomarito/Harry Tincknell (GB/USA/GB) Mazda RT24-P

Meyer Shank Racing with Curb-Agajanian

60 Olivier Pla/AJ Allmendinger/Dane Cameron/Juan Pablo Montoya (F/USA/USA/CO) Acura ARX-05



LMP2

Tower Motorsport by Starworks

8 John Farano/Gabriel Aubry/Timothé Buret/Matthieu Vaxivière (CDN/F/F/F) Oreca 07-Gibson

WIN Autosport

11 Steven Thomas/Tristan Nunez/Thomas Merrill/Matt Bell (USA/USA/USA/GB) Oreca 07-Gibson

Era Motorsport

18 Paul-Loup Chatin/Ryan Dalziel/Kyle Tilley/Dwight Merriman (F/GB/GB/USA) Oreca 07-Gibson

High Class Racing

20 Robert Kubica/Dennis Andersen/Anders Fjordbach/? (PL/DK/DK) Oreca 07-Gibson

Racing Team Nederland

29 Giedo van der Garde/Job van Uitert/Charles Milesi/Frits van Eerd (NL/NL/F/NL) Oreca 07-Gibson

Cetilar Racing

47 Andrea Belicchi/Giorgio Sernagiotto/Roberto Lacorte/Antonio Fuoco (I) Dallara P217-Gibson

RWR Eurasia

51 Salih Yoluç/Rick Ware/Austin Dillon/? (TR/USA/USA) Ligier JS P217-Gibson

PR1/Mathiasen Motorsports

52 Ben Keating/Mikkel Jensen/Nicolas Lapierre/Scott Huffaker (USA/DK/F/USA) Oreca 07-Gibson

DragonSpeed USA

81 Rob Hodes/Rinus van Kalmthout/Garett Grist/Ben Hanley (USA/NL/CDN/GB) Oreca 07-Gibson

82 Fabian Schiller/Christopher Mies/Devlin DeFrancesco/Eric Lux (D/D/CDN/USA) Oreca 07-Gibson

Fot. facebook.com/Fhabsburg62