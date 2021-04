Motorsport Network partnerem toru w Monzy

Na stronie Motorsport.tv powstał dedykowany kanał dla Autodromo Nazionale Monza. Dzięki temu fani sportów motorowych za pośrednictwem platformy należącej do Motorsport Network będą mogli oglądać transmisje z najważniejszych wydarzeń na tym kultowym torze.

Na kanale dedykowanym Autodromo Nazionale Monza będą dostępne video z takich serii jak Ferrari Challenge Europe, GT World Challenge i European Le Mans Series.

Pierwsza transmisja odbędzie się już w najbliższy weekend, w dniach 10-11 kwietnia z rundy otwierającej Ferrari Challenge Europe 2021.

Współpraca z torami wyścigowymi to kolejny krok w rozwoju Motorsport.tv. Monza tym samym dołączyła do takich kanałów jak: FIA World Rally Championship, NASCAR, British Touring Car Championship, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, Race of Champions, RCCO World eX, FIA Girls on Track.