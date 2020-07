Motorsport Tickets - powrót do rywalizacji

Po wyzwaniach związanych z izolacją i rozczarowaniach przełożonymi wydarzeniami prezentacja wyścigowych kalendarzy jest jak powiew nadziei. Pozwala wierzyć nie tylko w powrót emocji sportowych, ale i nadejście lepszych czasów.

Z tego powodu Motorsport Tickets chce, aby kibice byli jak najlepiej przygotowani do rozpoczęcia rywalizacji, mimo niecodziennych okoliczności i wyścigów odbywających się za "zamkniętymi drzwiami”.

Oddajemy w Wasze ręce tapety na telefony komórkowe, tablety i komputery. Kalendarze będą zawierać wszystkie najważniejsze daty oraz szczegóły nowych harmonogramów F1 i MotoGP. Całość będzie oczywiście aktualizowana, gdy tylko pojawi się nowy termin.

Zapisz się tutaj, aby nie przegapić żadnego ważnego momentu.

Motorsport Tickets calendar Photo by: Motorsport.com

Aby zwiększyć emocje, Motorsport Tickets opublikowało również serię wywiadów, w których kierowcy, eksperci i celebryci zdradzają na jakich torach nie mogą doczekać się rywalizacji. Śledź Motorsport Tickets na Facebook, Instagramie i Twitterze, obejrzyj wybrane urywki i zapisz się do newslettera tutaj, by mieć dostęp do całości.

Track action at Silverstone Photo by: Uncredited

Nie możemy doczekać się rozpoczęcia sezonu i wiemy, że Wy również jesteście podekscytowani. Wiemy jednak również, iż w tym roku emocji związanych z oglądaniem rywalizacji na żywo najprawdopodobniej nie będzie. Czemu więc nie przygotować się do sezonu 2021? Motorsport Tickets sprawia, że rezerwacja podróży będzie łatwiejsza niż kiedykolwiek. Wprowadzamy gwarancję zarówno ceny, jak i możliwości zwrotu, abyście mogli zdobyć najlepsze bilety i mieć pewność, że na pewno nic nie stracicie.

Odwiedź Motorsport Tickets i dowiedz się więcej.