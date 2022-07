Zwycięstwa Basza i Lewandowskiego

Triumfując w pierwszym, a następnie w drugim wyścigu, Max Weering i Loris Spinelli z Bonaldi Motorsport zapisali się w historii Lamborghini Super Trofeo Europe, jako pierwszą załoga, która wygrała sześć kolejnych wyścigów w klasie Pro, bijąc poprzedni rekord Patricka Kujula z 2015 roku. W pierwszej części weekendu duet ten zmieniający się w Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 triumfował po starcie z pole position. Drugie miejsce zajął Amaury Bonduel z BDR Competition, a na trzecim stopniu podium stanęli reprezentanci Target Racing - Marzio Moretti i Milan Teekens.

Bromek Formanek i Karol Basz, który w miniony weekend dołączył do Micanek Motorsport, wygrali klasę Pro Am. Andrzej Lewandowski pokonał Stephane'a Guerina w Am, gdzie Grzegorz Moczulski finiszował na siódmej pozycji, a Adrian Lewandowski na ósmej.

Podczas gdy początek pierwszego wyścigu przebiegł bez żadnych incydentów, tego samego nie można było powiedzieć o drugim niedzielnym spotkaniu, gdy Moretti uderzył w tył samochodu Basza powodując obrót auta ekipy Micanek Motorsport. Polak następnie otrzymał trafienie od Pedrosy, co zmusiło obu do wycofania się z zawodów.

W Pro Cup ponownie triumfowali Max Weering i Loris Spinelli, choć Weering tuż po starcie spadł aż na siódma pozycję. Spinelli zdołał jednak odrobić te straty i wyszedł na prowadzenie na siedem minut przed metą po wyprzedzeniu Stephane'a Tribaudiniego, z którym następnie uporał się również Bonduel. Wyścig zakończył się przedwcześnie po wywieszeniu czerwonej flagi po dwóch oddzielnych incydentach Bejarano i Watzingera oraz Mury i Moczulskiego.

Andrzej Lewandowski ponownie triumfował w Am Cup, a reprezentanci GT3 Poland Adrian Lewandowski i Grzegorz Moczulski zostali sklasyfikowani na pozycjach czwartej i piątej.