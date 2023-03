Wraz z inauguracją sezonu zadebiutował nowy format weekendu. Sobotni sprint towarzyszyć będzie każdej tegorocznej rundzie.

Popołudnie w regionie Algarve było pogodne. Względem kwalifikacji temperatura powietrza spadła do 23 stopni Celsjusza, za to nawierzchnia toru rozgrzała się do 39 stopni.

Z pole position ruszał Marc Marquez. Hiszpan utrzymał prowadzenie przez niemal całe pierwsze okrążenie. Świetny start zaliczył Enea Bastianini i awansował na pozycję wicelidera. Dalej byli Francesco Bagnaia i Jorge Martin, którzy szybko uporali się z Bestią. Po starciu z Fabio Quartararo upadł Joan Mir.

Na prostej startowej zaatakowały Ducati i Marquez spadł na trzecie miejsce. Po kontakcie z Lucą Marinim groźny upadek zaliczył Bastianini. Reprezentanta Ducati zabrano do centrum medycznego.

Martin wyprzedził Bagnaię na początku czwartego kółka. Jack Miller i Miguel Oliveira minęli Marqueza. Pierwszy z tercetu, świetnie czujący się na KTM Miller, po chwili zaatakował Bagnaię i rozpoczął pogoń za Martinem. Na siódmym okrążeniu wyszedł na czoło stawki, ale z prowadzenia nie cieszył się długo. Hiszpan z Pramac Racing skontrował w tym samym miejscu okrążenie później. Z Millerem uporał się także Bagnaia.

Bagnaia skuteczny atak na Martina przeprowadził na ostatnim okrążeniu i do jego końca nie dał sobie wydrzeć zwycięstwa w pierwszym w historii sprincie. Za dwoma motocyklistami korzystającymi z Ducati trwał bój o najniższy stopień podium. Wydawało się, że zgarnie go Oliveira – z RNF Racing, satelickiej ekipy Aprilii – ale ten popełnił błąd i spadł aż na siódmą pozycję. Trzecie miejsce wpadło w ręce Marqueza.

Czwarty finiszował Miller. Wewnętrzną walkę fabrycznych Aprilii rozstrzygnął na swoją korzyść Maverick Vinales. Za plecami miał Aleixa Espargaro oraz Oliveirę. Ponad 5,5 s za zwycięzcą dojechał Johann Zarco. Ostatni punkt wziął Alex Marquez. Fabio Quartararo zamknął dziesiątkę, ale pozostał z zerowym dorobkiem.

Wyniki: