Zmarł Fausto Gresini

Przyczyną śmierci 60-latka były powikłania po COVID-19. Gresini zaraził się koronawirusem przed Świętami i 27 grudnia trafił do szpitala w Imoli. Następnie został przewieziony do Ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi w Bolonii. Doszło do wylewu krwi do mózgu i wczoraj przetransportowano Gresiniego do kliniki Sant'Orsola-Malpighi.

Fausto Gresini pochodził z Imoli. W 132 startach w mistrzostwach świata odniósł 21 zwycięstw. W 1985 i 1987 roku sięgnął po prymat w klasie 125. Trzykrotnie był wicemistrzem świata.

W 1997 roku powstał zespół Gresini Racing, mający siedzibę w Faenzy. Daijiro Kato na Hondzie Gresiniego został mistrzem świata w klasie 250 (2001). Toni Elias triumfował w Moto2 2010, Jorge Martin - w Moto3 2018, Matteo Ferrari - w MotoE 2019.

Aprilia Team Gresini wystawia w MotoGP motocykle dla Aleixa Espargaró i Bradleya Smitha. Współpraca z Aprilią kończy się po sezonie 2021.