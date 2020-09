Zespół Hamiltona w Extreme E

Sześciokrotny mistrz świata F1 nazwał team X44 - ‭według swojego numeru startowego. W serii skompletowano zapowiadane osiem zespołów. X44 poda kierowców elektrycznego SUV-a Odyssey 21 w późniejszym terminie. Lewis nie zamierza jeździć, ani nie będzie bezpośrednio zaangażowany w prowadzenie ekipy.

- To ekscytujący nowy projekt i fajnie będzie pełnić inną rolę niż kierowca w F1 - powiedział Lewis Hamilton. - Najbardziej jednak pociąga mnie to, że mistrzostwa Extreme E nie tylko zwrócą uwagę na niektóre z najbardziej krytycznych problemów środowiskowych na naszej planecie, ale również postarają się rozwiązywać te problemy, pracując z miejscowymi organizacjami charytatywnymi, aby nie pozostawiać po sobie śladów i zapewnić długotrwałe dziedzictwo zmian.

Każdy z nas ma siłę, żeby coś zmienić, a to dużo dla mnie znaczy. Będę mógł wykorzystać moją miłość do wyścigów wraz z miłością do naszej planety, aby wywrzeć pozytywny wpływ. Z niecierpliwością czekam na udział zespołu w tej nowej serii. Myślę, że to niesamowite, iż możemy się ścigać, jednocześnie zwiększając świadomość na temat kryzysu klimatycznego.

- Z podekscytowaniem witamy Lewisa Hamiltona i jego zespół X44 w Extreme E - mówi szef serii, Alejandro Agag. - Podobnie jak my, Lewis jest wielkim pasjonatem sportów motorowych, a także podziela nasze przekonanie, że możemy wykorzystywać sport do podkreślenia ważnych dla świata tematów, takich jak zmiany klimatyczne i równość. Lewis jest jednym z najbardziej utytułowanych kierowców wszech czasów i wszyscy nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć jak radzi sobie zespół X44 pod jego niesamowitym przewodnictwem.

Pierwszy sezon Extreme E rusza w styczniu w Senegalu. Aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, poszczególne rundy nie będą dostępne dla kibiców. Przewidziano w zamian relacje na żywo w telewizji i mediach społecznościowych.

Kosztem wielu milionów dolarów przebudowywany jest RMS St. Helena - aby zmniejszyć emisję dwutlenku węgla i przekształcić statek w operacyjną, logistyczną, hotelową i garażową bazę mistrzostw.