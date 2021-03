Powstało Audi A1 quattro Rally2

Mattias Ekstrom, właściciel zespołu EKS, niedawno ogłosił zacieśnienie współpracy z ekipą JC Raceteknik, aktualnymi mistrzami World RX. To właśnie EKS JC obsługiwał Skodę Fabię R5 Ekströma podczas Arctic Rally Finland.

Zespół zaprezentował teraz swój pierwszy nowy projekt, samochód rajdowy Audi A1 zbudowany z wykorzystaniem pakietu Rally2, przy współpracy z południowoafrykańskim Rally Technic. Zestaw w który wyposażono samochód: turbodoładowany silnik 1.6l o mocy 263 KM, napęd na cztery koła, pięciobiegowa skrzynia biegów, pochodzi od firmy Oreca.

- Kiedy pojawiła się nowa generacja Audi A1, wiedzieliśmy, że chcemy coś zbudować na jego bazie - powiedział Ekström. - Ponieważ wszyscy znają moją pasję do rajdów, szybko stało się jasne, że zbudujemy samochód rajdowy. Na razie będzie wykorzystywany wyłącznie przez nas. Natomiast kiedy będziemy zadowoleni z jego osiągów, zaoferujemy go do wynajęcia lub do sprzedaży innym ekipom.

Testami rozwojowymi zajmie się Emil Bergkvist. Pierwsze sesje odbędą się na śniegu oraz szutrze, później na asfalcie. Samochód jeszcze w tym roku pojawi się na odcinkach specjalnych. Auto zostało zbudowanie zgodnie z przepisami FIA i może być wystawiane w rajdach krajowych, jak również międzynarodowych.

EKS swoje pierwsze Audi S1, przeznaczone do startów w rallycrossie, zbudował w 2014 roku. Przy kolejnych wersjach mógł liczyć na wsparcie od Audi Sport. Zdobyli tytuły w World RX w 2016 roku, w klasyfikacjach kierowców i zespołów. JC Raceteknik korzystał z ich samochodów w zeszłym roku, sięgając po tytuł w WorldRX wśród zespołów.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy przy tym projekcie z EKS JC - oświadczył dyrektor Rally Technic, Chris Coertse. - Pakiet Rally2 zapewnia wyjątkowy balans między ceną, a osiągami, a w tym przypadku dochodzi do tego legendarna marka i wspaniały body kit.

Audi A1 quattro Rally2 1 / 4 Autor zdjęcia: EKS Audi A1 quattro Rally2 2 / 4 Autor zdjęcia: EKS Audi A1 quattro Rally2 3 / 4 Autor zdjęcia: EKS Audi A1 quattro Rally2 4 / 4 Autor zdjęcia: EKS