Adam Sroka i Patryk Kielar mają za sobą bardzo udany sezon 2022. Dysponując Peugeotem 208 Rally4 zostali mistrzami Polski w generalce 2WD i sięgnęli po tytuły w klasie 4 oraz w ośce w szutrowym czempionacie. W asfaltowej klasyfikacji RSMP stanęli na drugim stopniu podium w stawce załóg ścigających się w autach z napędem na jedną oś.

Ukoronowaniem tegorocznej kampanii będzie start w Rajdzie Barbórka. Zasiądą w Fordzie Fiesta Rally3.

- Wasze zainteresowanie czym i czy w ogóle pojedziemy w tym roku jest ogromne i bardzo mnie cieszy. Oczywiście nie mogło nas zabraknąć - przekazał Sroka. - Niestety wbrew oczekiwaniom większości w tym roku ponownie pojawimy się w samochodzie Rally3, a nie R5/Rally2. Jeszcze miesiąc temu szanse na start w topowym aucie były bardzo duże, jednak od tego czasu zmieniło się sporo, a kilka rzeczy poukładało się nie do końca po mojej myśli. Start topowym samochodem to duże przedsięwzięcie logistyczne i finansowe. Ja sam wybierając taką rajdówkę chciałbym być w 100% konkurencyjny, a obawiam się, że z powodu budżetu, trudności w dostępności auta, oraz braku doświadczenia mogło by być to bardzo utrudnione.

W zeszłorocznej edycji Rajdu Barbórka, również jadąc Fiestą Rally3, wraz z Kielarem zajęli dziesiąte miejsce w rajdzie i ósme w Kryterium Karowa.

- Najważniejsza dla mnie w tym momencie jest praca nad przyszłym sezonem, dlatego nie jestem zasmucony zaistniałą sytuacją i do startu podchodzę z pełnym optymizmem i zaangażowaniem - kontynuował. - Mam nadzieje, że jeszcze Rally2 wystartujemy w niejednym rajdzie.

- Ford Fiesta Rally3 to też wspaniałe, urządzenie do szybkiego pokonywania odcinków specjalnych. Po całym sezonie spędzonym w aucie przednionapędowym ponownie świetnie będzie pokazać się w Fordzie - dodał. - W zeszłym roku byliśmy odpowiednio na dziesiątym miejscu rajdzie oraz ósmym na Karowej. W tym roku postaramy przygotować się troszkę lepiej, wiem jak ustawić auto, mam doświadczenia z zeszłego roku, o odpowiedni zestaw oponiarski zadbają Opony do Sportu więc co może pójść nie tak. Trzymajcie kciuki za jak najgorszą pogodę i jak najbardziej śliską nawierzchnię.

Rajd Barbórka odbędzie się w dniach 2-3 grudnia.

Listę zgłoszeń poznamy 25 listopada.

