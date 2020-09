Tänak po 11 latach

Obsadzona przez czołówkę mistrzostw świata, druga runda mistrzostw Estonii stanowiła przygotowanie do odmrożenia WRC za dwa tygodnie. Najszybsi na siedmiu oesach, Tänak i Martin Järveoja wyprzedzili o 13,7 sekundy Kallego Rovanperę i Jonne Halttunena, zwycięzców OS6. Czołową trójkę uzupełnili Sébastien Ogier i Julien Ingrassia.

- Długo pracowaliśmy nad sprzętem, teraz czas na wyostrzenie samochodu i załogi - powiedział Ott Tänak. - Dziękujemy organizatorom za wspaniałą imprezę. To najbardziej konkurencyjny rajd, w jakim startowałem.

- Mamy za sobą fajny, testowy rajd. Dobrze było wrócić do samochodu - mówił Kalle Rovanperä. - Jestem trochę smutny, bo nie na wszystkich odcinkach byliśmy najszybszą Toyotą. Zrobiliśmy spore postępy w ustawieniu samochodu.

- To był udany dzień - ocenił Sébastien Ogier, na OS8 lepszy od Rovanpery o 0,1 sekundy. - Ważne, żeby pojechać jak najszybciej za dwa tygodnie. Startowała tu czołowa piątka mistrzostw, więc szkoda byłoby opuścić ten rajd. To prawda, grałem wczoraj w golfa. Dopiero zaczynam i czeka mnie długa droga, żeby poprawić się w tym sporcie.

- Weekend stanowił dla nas wyzwanie - komentował Thierry Neuville. - Mieliśmy dużo problemów na pierwszej pętli. Notatki nie były najlepsze i tak naprawdę nie podejmowaliśmy ryzyka, bo wypadliśmy z walki. W ciągu dnia wypróbowaliśmy różne ustawienia. To dobre przygotowanie do rajdu WRC, w którym będziemy musieli cisnąć.

- Myślę, ze ważne było odzyskanie tempa - stwierdził Esapekka Lappi. - W tej chwili jesteśmy trochę daleko od czołówki. Liczę, że znaleźliśmy coś, co wykorzystamy w rajdzie WRC. W fabrycznym samochodzie będziemy szybsi.

Jari Huttunen i Mikko Lukka wygrali ostatnie dwa oesy w EMV2, po Power Stage Ruusmäe 2 wyprzedzając Nikołaja Griazina. - Dla mnie był to udany rajd - oświadczył Huttunen. - Znaleźliśmy dobre ustawienia, a to pomaga. Ostatni odcinek był OK.

18. REDGREY TEAM LÕUNA-EESTI RALLI

1. Ott Tänak/Martin Järveoja (EST) Hyundai i20 Coupe WRC 48.28,2

2. Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN) Toyota Yaris WRC +13,7

3. Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (F) Toyota Yaris WRC +29,0

4. Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul (B) Hyundai i20 Coupe WRC +48,6

5. Esapekka Lappi/Janne Ferm (FIN) Ford Fiesta RS WRC +1.46,8

6. Georg Gross/Raigo Mõlder (EST) Ford Fiesta RS WRC +3.34,7

7. Jari Huttunen/Mikko Lukka (FIN) Hyundai i20 R5 +3.38,3

8. Nikołaj Griazin/Konstantin Aleksandrow (RUS) Hyundai i20 R5 +3.41,6

9. Eerik Pietarinen/Antti Linnaketo (FIN) Skoda Fabia R5 +3.49,3

10. Ole Christian Veiby/Jonas Andersson (N/S) Hyundai i20 R5 +3.51,8

Fot. facebook.com/otttanakfanpage