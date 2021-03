Po wywalczeniu tytułu wicemistrzowskiego klasy SuperCars w sezonie 2020, przyszła pora na nowe wyzwania. Kierowca 600-konnego Focusa RX ogłosił swoje starty w Euro RX już 19 marca na łamach swojego kanału YouTube. W filmie przedstawił własną ocenę aktualnej sytuacji organizacyjnej Mistrzostw Polski Rallycross. Wszystko wskazuje na to, że MPRC 2021 będzie ograniczone do rywalizacji na torze Autodrom Słomczyn, tak jak miało to miejsce w poprzednim sezonie.

- Nie ma szans na rywalizację w Poznaniu w roku 2021. Nie będziemy się także ścigać w Toruniu bo dwie osoby się nie dogadały. Mimo, że tor ma homologację i może zostać oddany do użytku po kosztach. Jeżeli zawody w sezonie 2021 mają wyglądać jak Puchar Toru Słomczyn to mnie tam nie będzie. Dobra wiadomość jest taka, że wybieram się na mistrzostwa Europy - powiedział Marcin Wicik.

Serwisem Supercara Wicika zajmie się zespół Radosława Fortuny - Pro Racing, specjalizujący się w autach czteronapędowych. Nie będzie to debiut Marcina w mistrzostwach Europy, bowiem w swojej wieloletniej karierze miał on przyjemność jeździć na kilkunastu torach w całej Europie. Warto zaznaczyć, że rundy mistrzostw Europy są organizowane równolegle do mistrzostw świata w tożsamych terminach i na tych samych torach. W sezonie 2021, rywalizacja Euro RX będzie toczyła się na 4 torach europejskich. Wyjątkowa sytuacja epidemiologiczna oraz zmiany organizacyjne wymusiły na organizatorach ograniczenie ilości rund.

Starty w klasie RX1 (odpowiedniku dawnej klasy SuperCars) ogłosili również zawodnicy Oponeo Motorsport - Dariusz Topolewski i Marcin Gagacki.

informacja prasowa