Mistrz kontra uczeń

O punkty do Mistrzostw FIA Strefy Europy Centralnej w Rajdach Terenowych powalczy 28 załóg, których większość będzie walczyła także o tytuły w Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych i Mistrzostw Czech w Rajdach Terenowych. Listę zgłoszeń otwiera dobrze znany i utytułowany duet Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja (BMW X3), który po sukcesie w Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie, prowadzi w klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski i jest na dobrej drodze do pierwszego w swojej karierze tytułu mistrzów Polski w rajdach terenowych.

Głównymi rywalami duetu Hołowczyc/Kurzeja będzie rajdowe małżeństwo Michała i Julity Małuszyński (Mini John Cooper Works Rally), którzy rozwijają swoją rajdową pasję i umiejętności właśnie pod okiem Hołowczyca, więc będzie to starcie nauczyciela i ucznia. Na rajdowe trasy w Polsce powraca Paweł Molgo, pilotowany przez Macieja Martona (Ford F-150 Evo). To utytułowani i bardzo szybcy zawodnicy, do tego dysponujący nowszymi od Hołowczyca autami, więc walka o końcowy sukces będzie bardzo zacięta. Na rajdowych trasach w Czarnem i Bornem Sulinowie zobaczymy jeszcze dwie załogi w najmocniejszej grupie T1.

Walka o każdą sekundę

Najliczniej reprezentowana będzie ponownie grupa pojazdów seryjnych T2, w której zobaczymy 12 załóg, z czego 6 będzie walczyło w markowym pucharze Dacia Duster Motrio Cup. Grupie przewodzą Grzegorz Szwagrzyk i Jakub Moliter (Mitsubishi Pajero), a tuż za nimi znajdują ich główni rywale, czyli Piotr Sołtys i Piotr Brakowiecki (Toyota Land Cruiser) oraz Maciej Grabowski i Adam Binięda (Dacia Duster), który prowadzą także w DDMC. W Drawsku Pomorskim walka toczyła się dosłownie na sekundy i powtórki w tej grupie, możemy się spodziewać także w Czarnem i Bornem Sulinowie.

Grupom krajowym TH i T4 Nat. przewodzą liderzy po pierwszej rundzie w sezonie, czyli Mariusz Wiatr i Rafał Marton (BMW X6), którzy będą mierzyć się z trzema załogami oraz wiceliderzy, czyli Marcin Graczyk i Kordala Artur (Can-Am Maverick), z szóstką rywali w grupie.

Na trasie zobaczymy także 12 załóg w Rajdowym Pucharze Polski Samochodów Terenowych, z samotnym w grupie S1 małżeństwem Macieja i Beaty Pelców (Nissan Patrol) oraz prowadzącymi w grupie S2 Robertem Kucharczykiem i Marcinem Piotrowskim (Mistubishi Pajero) oraz Grzegorzem Kołodziejem i Grzegorzem Urbanikiem (Can-Am Maverick) w grupie SSV.

Nowy cykl, nowe nazwiska

Baja Poland Series stopniowo przyciąga kolejnych zawodników do rajdów baja, którzy chcą spróbować prawdziwych i długich rajdowych odcinków specjalnych. W ramach tej rywalizacji zobaczymy łącznie 11 załóg, wśród nich zarówno znanych zawodników takich jak duet Gołka/Gołka (Jeep Wrangler) w grupie OPEN, czy załoga Kiciński/Soroczyńska (Dacia Duster) w grupie LIMITED, a także nowe nazwiska jak Fuchs, Lenkiewicz, czy Nowak w grupie SSV.

Starcie zespołów

W sumie 32 zgłoszenia napłynęły do rywalizacji wśród motocykli i quadów. Na trasie Baja Wysoka Grzęda zobaczymy czternastu motocyklistów, z Tomaszem Wilkowiczem (KTM EXC) na czele, cztery quady z napędem na jedną oś, którym przewodzi Mariusz Wojtasik (Suzuki LTR) i czternaście quadów z napędem na dwie osie na czele z liderem Marcinem Talagą (Can-Am Renegade). Wśród motocyklistów walka toczyć się będzie pomiędzy przedstawicielami zespołów Magicflower.pl i NAC Rally Team, a wśród quadowców pomiędzy Can-Am Perfect Moto Racing Team i Polaris Polska Racing Team.

W piątek 11 czerwca rajd Baja Wysoka Grzęda zainauguruje start honorowy przed ratuszem w Bornem Sulinowie i 8-kilometrowym odcinkiem kwalifikacyjnym “Okonek”. W sobotę 12 czerwca organizatorzy zaplanowali dwa przejazdy liczącego 86 kilometrów odcinka specjalnego “Borne Sulinowo” i 60-kilometrowego odcinka specjalnego “Czarne”. Dla zawodników z RPPST, MPRB, PPRB i Baja Poland Series trasa rajdu będzie nieco krótsza. Rajd zakończy ceremonia wręczenia nagród w sobotni wieczór.

Program rajdu Baja Wysoka Grzęda 2021

Piątek, 11 czerwca

15:00: Start rajdu

Borne Sulinowo

15:45: QS-1 OKONEK – Odcinek kwalifikacyjny, 8,31 km

19:30: Wybór pozycji startowych przez 10 najlepszych kierowców

Sobota, 12 czerwca

7.00: Re-start rajdu

Park Serwisowy Czarne

07:20: OS-2 CZARNE, 60,50 km (samochody, SSV)

08:00: OS-2 BORNE SULINOWO, 86,40 km (motocykle, quady)

09:40: OS-3 BORNE SULINOWO, 86,40 km (samochody, SSV)

11:00: OS-3 CZARNE, 60,50 km (motocykle, quady)

13:55: OS-4 CZARNE, 60,50 km (samochody, SSV)

14:50: OS-4 BORNE SULINOWO, 86,40 km (motocykle, quady)

16:15: OS-5 BORNE SULINOWO, 86,40 km (samochody, SSV)

od 16:50: Meta rajdu Park Serwisowy Czarne

od 19:00: Ceremonia rozdania nagród Park Serwisowy Czarne

informacja prasowa