Finałowa odsłona RMPST zostanie rozegrana w najbliższą niedzielę (16 października) na dobrze znanym zawodnikom, Drawskim Poligonie. Na starcie nie zabraknie liderów klasyfikacji generalnej - Krzysztofa Hołowczyca z Łukaszem Kurzeją.

Start duetu zasiadającego w BMW X3 będzie podkreśleniem ich tytułu mistrzowskiego. Już podczas Baja Poland Hołek z Kurzeją sięgnęli po mistrzowską koronę, pokonując w klasyfikacji sezonowej Michała i Julitę Małuszyńskich.

- Cieszę się, że ostatnia runda, doszła do skutku. Jest to dla nas doskonała okazja do treningu i ponownego sprawdzenia się w walce. Nie byłbym sportowcem, gdybym nie chciał wygrać. Razem z Łukaszem nie mamy zamiaru odpuszczać i będziemy jechać na 100%. Michał w MINI, z którym będziemy rywalizować jest szybkim kierowcą i wszystko jest możliwe - powiedział Hołowczyc.

Kierowcy będą rywalizować na dwóch odcinkach specjalnych, każdy po 150 kilometrów. Próby zostały wyznaczone na Poligonie Drawskim, na którym rozgrywany był niedawno zaliczany do Pucharu Świata rajd Baja Poland. Jak sam Hołek mówi, to mekka polskiego cross country.

- Poligonu w Drawsku Pomorskim, wszyscy, nam Polakom, zazdroszczą. Na tych terenach rozgrywane są odcinki specjalne, które długością i trudnością dorównują najbardziej wymagającym maratonom świata - dodał.

Na starcie poza Hołowczycem z Kurzeją i wspomnianym Michałem Małuszyńskim pilotowanym przez żonę, Julitę Małuszyńską pojawią się m.in. Sławomir Wasiak i Marcin Grydziusko w Fordzie Rangerze, Robert Kufel i Rafał Hędrys w podobnym samochodzie i reprezentanci Czech František Brutovsky Petr Hauptmann w Fordzie F150 Evo.

Harmonogram rajdu Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie Final Edition:

Niedziela 16/10

8:00 Start

8:20 OS1 - Drawsko Pomorskie 1 (150,15 km)

10:50 Serwis

12:42 OS2 - Drawsko Pomorskie 2 (150,15 km)

15:15 Meta

Dacia Duster Motrio Cup - finałowa rozgrywka

W najbliższą niedzielę poznamy mistrza pucharu Dacia Duster Cup.

W Drawsku Pomorskim walka o tytuł rozegra się pomiędzy liderami klasyfikacji - Maciejem Grabowskim i Adamem Biniędą, a Bartkiem Wajzerem i Patrykiem Sudołem. Te dwie załogi dzieli w klasyfikacji zaledwie 13 punktów.

- Plan jest prosty , aby utrzymać prowadzenie musimy być na mecie i takie mamy założenia na ten finałowy przejazd. Absolutnie nie chcemy zwalniać, ani jechać na 50 % możliwości naszych i auta. Chcemy mieć dużo fun’u i adrenaliny ze sportowej rywalizacji, jak na każdym rajdzie. Z pewnością walka będzie ciekawa i pełna zwrotów akcji, ponieważ Drawski Poligon jest zawsze wymagający. Pojedziemy swoje, a wynik będzie na mecie - podsumowuje Maciek Grabowski

Bartek Wajzer ma zamiar podkręcać tempo do maksimum i trochę żartuje: - Mamy jasno nakreślony przez naszego dyrektora sportowego Andrzeja Skalskiego plan działania na ostatnią rundę. Od samego początku mamy iść "pełną bombą" Wg jego wyliczeń na 14,56 km dojdziemy naszego bezpośredniego rywala w walce o tytuł Mistrza Polski i o ile nas puści to dalej będziemy utrzymywać mocne tempo . W przypadku jakby nie chciał nas puścić, będziemy czujni jak ważka i może gdzieś znajdziemy lukę i go wyprzedzimy. Odcinek jest bardzo długi, ma 150 km, to duża szansa. Podczas serwisu dyrektor podejmie kolejne decyzje co do ostatniego odcinka.

W Dusterach przygotowanych przez Hołowczyc Racing pojawią się także dobrze z znani z pucharu Wojciech Musiał z Danielem Siatkowskim i Anna Gańczarek z Damianem Sytym. Do rywalizacji w pucharze, wrócił także Krzysztof Wincetowicz - który wygrał puchar w 2018 roku.

To jednak nie koniec nowych twarzy w Daciach w sezonie 2022 - w Pucharze Polski wystartuje Joanna Jędrzejczyk z Wojtkiem Jermakowem. To drugi start Asi w rajdach cross country.

- W ubiegłym roku zaliczyłam udany debiut właśnie w Drawsku, mogę powiedzieć, że zdecydowanie „wkręciłam” się w rajdy. Chciałabym się maksymalnie zaangażować zarówno psychicznie jak i fizycznie w cross country, aby móc spełniać swoje sportowe marzenia. Oczywiście największym z nich jest Dakar. Bardzo się cieszę, że dzięki Motrio i Hołowczyc Racing start w Baja Drawsko jest możliwy. Nie mogę się doczekać i liczę, że pojadę znacznie szybciej niż w ubiegłym roku - przekazała Joanna Jędrzejczyk.

Fotel pilota Asi Jędrzejczyk, zajmie bardzo doświadczony pilot Wojtek Jermakow: - Asia wraca na poligon Drawski. Rok temu świetnie tu zadebiutowała. Przejechała bez żadnych problemów całą trasę. Pilotowanie jej to duża przyjemność. Jestem przekonany, że to będzie pracowity, ale udany weekend.

Harmonogram rajdu Columna Medica Baja Drawsko Pomorskie Final Edition (Puchar Polski):

Sobota 15/10

14:30 Start

14:50 OS1 – Drawsko Pomorskie 1 (73,36 km)

Niedziela 16/10

9:20 OS2 - Drawsko Pomorskie 1 (150,15 km)

10:50 Serwis

13:45 OS3 - Drawsko Pomorskie 2 (73,36 km)

15:15 - Meta

informacja prasowa

