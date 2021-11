Walka o pierwszy tytuł

Liderzy punktacji Rajdowych Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych Krzysztof Hołowczyc i Łukasz Kurzeja z numerem 201 otwierają listę zgłoszeń do kończącego sezon Drawskiego Dnia Niepodległości pod hasłem „Zostań Żołnierzem Wojska Polskiego”. Zwycięzcy trzech rund tegorocznego czempionatu m.in. Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie i Baja Wysoka Grzęda, na wymagających trasach w Drawsku Pomorskim pojawią się po raz trzeci w tym sezonie i wystartują w dobrze znanym BMW X3 CC.

Hołowczyc i Kurzeja zdobyli w tym roku Puchar Europy FIA w Rajdach Terenowych Baja, wygrywając po drodze najdłuższy oraz najbardziej wymagający rajd w naszym kraju – zaliczany do Pucharu Świata FIA rajd Wysoka Grzęda Baja Poland i są na świetnej drodze do zdobycia pierwszego w swojej karierze tytułu mistrzów Polski w rajdach terenowych. Trasy wytyczone na poligonie w Drawsku Pomorskim są znane ze swojej trudności, a o tej porze roku mogą zaskakiwać jeszcze bardziej, co sprawia, że zapowiada się naprawdę wyśmienita rywalizacja.

Swój start w Drawsku Pomorskim zapowiedział także niezwykle doświadczony, wielokrotny mistrz Polski Miroslav Zapletal z Markiem Sykorą w Hummerze H3 Evo III. Do grona faworytów zaliczają się także Michał i Julita Małuszyńscy. Rajdowe małżeństwo Maluszyńskich w ostatnim tegorocznym rajdzie wystartuje Mini John Cooper Works Rally, a na poligonie w Drawsku Pomorskim czują się wyśmienicie, co udowodnili już wiele razy, notując czołowe rezultaty na tutejszych próbach.

Liderzy na start

Większość liderów punktacji w poszczególnych grupach nie zawiodła oczekiwań i w Drawsku Pomorskim zobaczymy m.in. Tomasza Białkowskiego i Dariusza Baśkiewicza (Polaris RZR PRO XP) w grupie T4 Nat., Sławomira Jabłońskiego i Rafała Jędrysa (MSRTEAM Crossover T1) w grupie TH oraz Dominika Jazica i Krzysztofa Kuszewskiego (Dacia Duster I) w Dacia Duster Motrio Cup. Łącznie w ramach Mistrzostw Polski Samochodów Terenowych zgłosiły się 22 załogi.

Do Mistrzostw Polski w Rajdach Baja i Pucharu Polski w Rajdach Baja zgłosiło się szesnastu zawodników. Z numerem 1 na trasę rajdu wyruszy Tomasz Dąbrowski na KTM EXC EFI, a stawkę quadów otwierają Łukasz Pacud (Yamaha YFZ 450R) w grupie Q2 i Marcin Wilkołek (Polaris Scrambler XP 1000 WMS) w grupie Q4.

Jedenaście załóg będzie rywalizować w Rajdowym Pucharze Polski Samochodów Terenowych z liderami grupy S2 – Michałem Lipskim z Nikolą Kowalską (Mitsubishi Pajero) na czele.

Piętnaście załóg zgłosiło się do Drawskiego Dnia Niepodległości 2021 w ramach cyklu Baja Poland Series. To największa frekwencja w tym nowo powołanym cyklu dla zawodników bez licencji, który zadebiutował od tego sezonu i zapewnia możliwość startu praktycznie każdemu chętnemu miłośnikowi rajdów terenowych. Otwarta formuła cyklu i możliwość startu na profesjonalnie przygotowanych długich rajdowych trasach, u boku gwiazd polskiego i światowego motorsportu przyciąga coraz więcej załóg. Listę zgłoszeń Baja Poland Series otwiera rodzinna załoga ojca Tomasza Gołki i syna Joela Gołki (Jeep Wrangler) startujących w grupie OPEN.

Finałowe starcie

Zakończenie motorsportowego sezonu 2021 będzie kulminacyjną częścią obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Drawsku Pomorskim. Zawodnicy będą walczyć o mistrzowskie tytuły, ale również o bardzo prestiżowy puchar Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko i puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawsko.

- Cieszymy się z możliwości rozegrania Drawskiego Dnia Niepodległości na kultowych i pięknych trasach. Nie byłoby to możliwe bez świetnej współpracy z Siłami Zbrojnymi RP i Lasami Państwowymi. Dzięki niej zawodnicy mają możliwość rywalizacji i doskonalenia swoich umiejętności w bardzo wymagających warunkach. To procentuje podczas startów w najtrudniejszych rajdach na świecie, a owocem tego są uzyskiwane przez Polaków rezultaty i mistrzowskie tytuły.” – mówi Marcin Fiejdasz - dyrektor Drawskiego Dnia Niepodległości.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczną się w czwartek 11 listopada od uroczystości w Drawsku Pomorskim na placu przy Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego.

Na piątek 12 listopada zaplanowano przejazdy charytatywne z Krzysztofem Hołowczycem w ramach akcji dla potrzebującej Ani oraz szkolenie i trening sportowy.

Ceremonia startu honorowego Drawskiego Dnia Niepodległości rozpocznie się przy dźwiękach Orkiestry Wojskowej ze Szczecina w sobotę 13 listopada o godzinie 13.30 pod “Żółtą Trybuną” zlokalizowaną na Pasie Ćwiczeń Taktycznych Bucierz na Poligonie Drawskim. Zawodnicy rozpoczną pierwszy etap zawodów pod hasłem “Dla Lasu, dla Ludzi” od liczącego 73,7 kilometra odcinka specjalnego „OS 1 – Bucierz”

W niedzielę 14 listopada uczestników czeka drugi etap, pod hasłem “Zostań Żołnierzem Wojska Polskiego” z dwukrotnie przejeżdżaną próbą „OS 2/3 - Bucierz”. Odcinek ten liczy ponad 70 kilometrów i to na jego mecie rozstrzygną się losy zwycięzców i pokonanych w walce o mistrzowskie tytuły. Początek ceremonii rozdania nagród zaplanowany jest na godzinę 17.00 pod “Żółtą Trybuną” na PĆT Bucierz”.

- Zapowiada się bardzo emocjonujące, przepiękne sportowe widowisko. Zwłaszcza w tak wymagających czasach cieszymy się, że możemy współorganizować Drawski Dzień Niepodległości pod hasłem „Zostań Żołnierzem Wojska Polskiego”. Do zobaczenia w Drawsku Pomorskim! – mówi Sławomir Wasiak - Prezes Fundacji Baja Poland.

Skrócony program Drawskiego Dnia Niepodległości 2021

Czwartek, 11 listopada

Od 12.00: Obchody miejskie

Plac przy Centrum Kultury im. Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim

Piątek, 12 listopada

Od 9.00: Szkolenie i trening sportowy

Pas Ćwiczeń Taktycznych Bucierz - Poligon Drawski

Od 13.00: Przejazdy charytatywne z Krzysztofem Hołowczycem

Poligon Drawski

Sobota, 13 listopada

Od 9.00: Koncert Orkiestry Wojskowej ze Szczecina

“Żółta Trybuna” - PĆT Bucierz, Poligon Drawski

Od 13:30: Ceremonia startu honorowego

“Żółta Trybuna” - PĆT Bucierz, Poligon Drawski

Od 13:50: OS-1 BUCIERZ – 73,7 km

Poligon Drawski

Od 15:00: Meta 1 Etapu - Dla Lasu, dla Ludzi

“Żółta Trybuna” - PĆT Bucierz, Poligon Drawski

Niedziela, 14 listopada

Od 8.30: Start 2 Etapu Rajdu - Zostań Żołnierzem Wojska Polskiego

“Żółta Trybuna” - PĆT Bucierz, Poligon Drawski

Od 08:55: OS-2 BUCIERZ, 73,7 km

Poligon Drawski

Od 12:40: OS-3 BUCIERZ, 73,7 km

Poligon Drawski

Od 14:00: Meta Drawskiego Dnia Niepodległości

“Żółta Trybuna” - PĆT Bucierz, Poligon Drawski

Od 17:00: Ceremonia rozdania nagród

“Żółta Trybuna” - PĆT Bucierz, Poligon Drawski