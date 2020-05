Zmiany w kalendarzu RMPST

Organizatorzy Baja Europe, która miała otworzyć sezon RMPST na początku maja, wciąż pracują nad nowym terminem dla tych zawodów. Baja Szczecinek wg nowej wersji harmonogramu ma odbyć się w dniach 24-26 lipca, w miejsce odwołanego Rajdu Polskie Safari.

Baja Poland widnieje w kalendarzu z niezmienioną datą 3-6 września.

Przygotowania do Baja Poland, która jest rundą Pucharu Świata FIA, toczą się zgodnie z planem.

- Nie przerwaliśmy przygotowań do Baja Poland. Mamy przygotowaną koncepcję trasy i harmonogram. Pracujemy nad rajdem na tyle, ile jest to aktualnie możliwe. Planujemy wysłać projekt regulaminu do FIA w terminie - mówi dyrektor rundy Pucharu Świata FIA Marcin Fiejdasz.

- Data rajdu oraz jego status na dzisiaj nie ulegają zmianie. Jesteśmy w stałym kontakcie z FIA, PZM oraz władzami lokalnymi i bacznie przyglądamy się rozwojowi sytuacji. Start w imprezie w swoich mediach społecznościowych ogłosił trzykrotny zwycięzca Dakaru - Nasser Al-Attiyah, co w tej trudnej sytuacji jeszcze bardziej nas mobilizuje - dodaje.

Nyir1 Baja, która ma odbyć się na Węgrzech, bez zmian planowana jest w terminie 25-27 września. Sezon powinna zamknąć impreza Wysoka Grzęda Baja Drawsko Pomorskie (9-11 października).

Aktualizacja: Choć w oficjalnym kalendarzu na stronie PZM przy wszystkich rundach Dacia Duster Motrio Cup 2020 jest adnotacja „odwołano tylko DDMC”, jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, jest to błędna informacja, trwają bowiem przygotowania do kolejnej edycji pucharu. Intencją organizatorów cyklu jest przeprowadzenie tych rozgrywek.