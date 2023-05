Dominacja Streera w Tarmac Masters

Minionej niedzieli odbyła się druga runda Tarmac Masters 2023 - TEC2000 Rally. Cykl, stanowiący Rajdowe Mistrzostwa Dolnego Śląska tym razem zawitał do powiatu jaworskiego. Ścigano się na sześciu odcinkach specjalnych. Były to trzykrotnie pokonywane próby Pogwizdów i Męcinka. Łączny dystans rywalizacji sportowej wyniósł nieco ponad 46 kilometrów.

Na prawy fotel do Peugeota 208 Rally4 Michała Streera wsiadł tym razem Jakub Wróbel. Na swoje konto zapisali pięć odcinków specjalnych, w tym finałowy Power Stage.

- Jadąc na drugą rundę Tarmac Masters, byłem dobrej myśli, ponieważ miałem sprawdzony samochód, super opony i doświadczonego pilota. Wiedziałem, że jeśli ja nie popełnię błędów to jest duża szansa na zwycięstwo w rajdzie - mówił Streer, którego samochód w barwach ITEO software house obsługuje firma RallyLab.

- Bardzo szybkie odcinki i sucha nawierzchnia powodowały, że prędkości były ogromne. Gdyby nie potrącenie szykany na pierwszym oesie, wygralibyśmy wszystkie odcinki rajdu. Na metę wjechaliśmy z dużą przewagą. Jestem bardzo szczęśliwy, bo pierwszy raz wygrałem ośką w całej stawce rajdu – dodał.

Najgroźniejszymi rywalami Streera byli Marcin Górny i Jarosław Janasz, również zasiadający w Peugeocie 208 Rally4. Byli autorami najlepszego czasu na pierwszej próbie, a na mecie zawodów ustąpili triumfatorom o dziewiętnaście sekund.

Trójkę w generalce skompletowali Przemysław Matulka i Mateusz Martynek, będąc zarazem najszybszą załogą w stawce aut z napędem na cztery koła (Pro1) (Ford Fiesta Rally3).

Arkadiusz Bałdyga i Damian Trzonowski (Subaru Impreza S5 Proto), rozminęli się z podium w generalce o 15,7s. Zajęli drugie miejsce w Pro1.

- Na pierwszym odcinku popełniliśmy głupi błąd na dohamowaniu do szykany, uciekło dużo sekund - relacjonował Bałdyga. - Dodatkowo dostaliśmy karę czasową i tak naprawdę sportowo było to już nie do odrobienia. Natomiast od drugiego odcinka podróżowaliśmy już właściwym tempem, wygraliśmy dwa kolejne oesy, co mocno nas zmotywowało. Rajd był bardzo szybki, większość zakrętów pokonywaliśmy na piątym i szóstym biegu. Pozwoliło mi to nabrać pewności zarówno do samochodu, jak i siebie samego. Ostatnią pętlę odpuściliśmy taktycznie, ponieważ zarówno strata do pierwszego, jak i przewaga nad trzecim miejscem były na tyle znaczne, że nie widzieliśmy sensu ryzykować.

- Początkowo miałem trochę obaw o nowy głos na prawym fotelu - dodał. - Nie jestem doświadczonym kierowcą i można powiedzieć, że przyzwyczaiłem się już do głosu Jacka, natomiast nowy pilot to zawsze nowy sposób dyktowania. Okazało się jednak, że z Damianem dogadujemy się znakomicie. Zrobiliśmy dobry opis, a na serwisie na prośbę Damiana wprowadziliśmy zmiany w zawieszeniu i to również zadziałało. Nasz debiut jako załogi okazał się bardzo udany.

- Podium w pierwszym starcie z Arkiem to świetny wynik, szczególnie w tak szybkim rajdzie jakim był TEC2000 Rally - przekazał Trzonkowski. - Już na zapoznaniu złapaliśmy wspólny język i cały rajd udało nam się przejechać prawie bezbłędnie. Choć patrząc na tabelę wyników można mieć wrażenie, że stawka na rampie w Jaworze była dość skromna, to trzeba pamiętać, że zwycięzcy są na mecie. A przepis na sukces w ten weekend wyglądał następująco: Arek - szybki kierowca, Yeti - niezwykły samochód i MTS Subaru Dzierżoniów - perfekcyjny serwis.

Piotr Kalinowski i Piotr Białowąs (Peugeot 208 R2) (+1:38.1) zapisali na swoje konto klasę Pro2, a Pro2s Krzysztof Stańdo i Krzysztof Janik (Renault Clio Sport) (+2:01.8).

Po ostatnim oesie na siódme miejsce w rajdzie spadli Tomasz Król i Patryk Olejniczak (Ford Fiesta Rally3) (+2:02.2), ale utrzymali trzecią lokatę w stawce Pro1.

Czołową dziesiątkę skompletowali: Paweł Pisz/Radosław Mroczkowski (Subaru Impreza STi N14) (+2:07.6), Krzysztof Święcicki/Jarosław Ciesielski (Peugeot 106) (+2:18.3), Łukasz Jurgała/Bartosz Nykiel (Honda Civic) (+2:26.4).

