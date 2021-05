ŁUKASZ BYSKINIEWICZ: - Bardzo się cieszę, że wystartujemy w Rajdzie Ziemi Głubczyckiej. Po przesunięciu inauguracji sezonu Mistrzostw Polski o 1,5 miesiąca głód jazdy jest bardzo duży. Ze Zbyszkiem znamy charakterystykę głubczyckich odcinków specjalnych, ponieważ ścigaliśmy się na nich rok temu. Trasa jest świetna i pozwala na bardzo owocny trening oraz testy, a start w dodatkowym rajdzie jest najlepszym sposobem na utrzymanie wysokiej formy. Drugi raz w tym roku zobaczycie nas w Fordzie Fiesta Rally3 z APR Motorsport obsługiwanym przez Kumiega Racing. Nie sprawdziłem jeszcze wszystkich ustawień zawieszenia oraz zachowania auta na wszystkich mieszankach opon Michelin, dlatego bardzo się cieszę, że będę poznawać limity- co by nie mówić- nowego jeszcze dla nas samochodu w warunkach bojowych. Lista zgłoszeń do rajdu jest bardzo imponująca, pełna nazwisk znanych z Mistrzostw Polski. To pokazuje jak wszyscy są spragnieni rajdowej rywalizacji i adrenaliny. Będziemy chcieli jej dostarczyć sobie i kibicom razem z naszymi Partnerami: Auto Partner, MaXgear, Blachy Pruszyński, Kratki, NOVOL, TEKOM Technologia, Siren7, Michelin Motorsport Poland. Dziękuje macierzystej TVN TURBO za wsparcie medialne i już teraz zapraszam na relacje w programie Raport.

ZBIGNIEW CIEŚLAR: - Czekamy na pierwszą rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski, ale nie w domu z założonymi rękami. Cieszę się, że wystartujemy w 3. Rajdzie Ziemi Głubczyckiej, ponieważ to świetna impreza z wymagającymi, bardzo szybkimi odcinkami specjalnymi. Miesiąc temu pierwszy raz wystartowaliśmy nowym Fordem Fiesta Rally3 i już wiemy, że to świetne auto 4x4 z dużym potencjałem. Teraz będziemy chcieli jeszcze bardziej go poznać i znaleźć się na mecie na najwyższym miejscu tak jak w Nowej Rudzie.

informacja prasowa

...więcej wkrótce