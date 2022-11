Rajd Barbórka Cieszyńska uhonorował Zbigniewa Cieślara

Publikacja map to moment, na który mocno czekali zawodnicy oraz kibice. W sieci pojawiły się także nagrania odcinków specjalnych, co z całą pewnością pomoże fanom rajdów samochodowych w wyborze miejsc do obserwowania rywalizacji na żywo.

Odcinek specjalny ProfiPower prowadzi z Cisownicy do Lesznej Górnej. To kultowa próba ze zmiennym rytmem jazdy. Charakteryzuje się od płaskich, równych i bardzo szybkich fragmentów z dobrze wyprofilowanymi zakrętami, przez wspinaczkę wąskim i krętym lasem, po słynną hopkę i bardzo szybkie „spadania” na zniszczonej, zabrudzonej nawierzchni.

Po uzgodnieniu z partnerem rajdu, firmą Kratki, kolejna próba zmienia nazwę na OS Zbigniewa Cieślara w hołdzie dla mistrza Polski, wspaniałego kierowcy, pilota i przede wszystkim człowieka. To odcinek specjalny rozgrywany bliżej Skoczowa. To kolejna szybka, bardzo wymagająca i zróżnicowana próba, gdzie zawodnicy będą musieli pokazać pełnię swoich możliwości.

Harmonogram ProfiAuto 46. Rajdu Cieszyńska Barbórka 2022:

Piątek, 18 listopada:

19:00 – Ceremonia startu rajdu

Sobota, 19 listopada:

08:48 - OS1 Zbigniewa Cieślara 1 (7,27 km)

09:18 - OS2 ProfiPower 1 (8,33 km)

11:13 - Serwis A (Kaczyce, 30 minut)

12:01 - OS3 Zbigniewa Cieślara 2 (7,27 km)

12:31 - OS4 ProfiPower 2 (8,33 km)

14:26 - Serwis B (Kaczyce, 30 minut)

15:14 - OS5 Zbigniewa Cieślara 3 (7,27 km)

15:44 - OS6 ProfiPower 3 0 Power Stage (8,33 km)

16:45 - Ceremonia mety

informacja prasowa

Video: Trasy Rajdu Barbórka Cieszyńska 2022