Mówią przed Rajdem Rzeszowskim

JAROSŁAW SZEJA: - Asfalty to moja naturalna, ulubiona nawierzchnia. Bardzo się cieszę, że na testach pojawi się Jari Huttunen. Będziemy mogli skorzystać z jego doświadczenia oraz z niesamowitej wiedzy na temat Hyundaia i20 R5. Ona na pewno otworzy mi oczy na wiele aspektów i wierzę, że będziemy mogli pojechać tym autem szybciej. Wciąż z Marcinem uczymy się tego samochodu, więc to będzie dla nas ważne wzmocnienie. Ten rok to jest właśnie taka szkoła – Jari będzie dobrym nauczycielem. Nastawienie w zespole jest dobre – chcemy znów stanąć do walki dla naszych kibiców i partnerów, którzy nawet na moment się od nas nie odwrócili i wciąż darzą nas swoim zaufaniem. Za to dziękujemy!

