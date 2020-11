Fiesta Rally3 zaprezentowana

Nowa klasa - Rally3 - zadebiutuje w sezonie 2021. Zgodnie z koncepcją piramidy rajdowej, samochody mogą zastąpić popularne przez lata „eNki”.

Jako pierwszy swoją rajdówkę zaprezentował M-Sport. Auto powstało w polskim oddziale brytyjskiego tunera.

Czteronapędowa Fiesta Rally3 wyposażona jest 1,5-litrowy silnik EcoBoost o mocy 215 km, a maksymalny moment obrotowy wynosi 400 Nm. Auto dysponuje pięciobiegową, sekwencyjną skrzynią biegów.

Prace rozwojowe jeszcze się nie zakończyły. Auto sprawdzane jest w różnych rejonach Europy - w tym w Polsce - na każdym rodzaju nawierzchni. Za kierownicą Fiesty Rally3 mieli okazję zasiąść m.in. Kajetan Kajetanowicz, Nil Solans czy Matthew Wilson.

Ford Fiesta Rally3 - Autor zdjęcia: M-Sport

Homologacja zaplanowana jest na 1 marca 2021 roku. Koszt zakupu auta wyniesie 99 999 euro. Zamówienia przyjmowane będą od 16 listopada. Fiesta Rally3 kompletuje ofertę M-Sportu, który posiada teraz samochód na każdym szczeblu rajdowej piramidy, począwszy od Rally1 [WRC], na Rally5 kończąc.

- Jestem bardzo zadowolony z postępów prac przy Fieście Rally3 - powiedział Maciej Woda, dyrektor M-Sport Poland. - Za każdym razem, gdy widzę testowy egzemplarz, jestem niezwykle dumny z całego zespołu, który nieustannie pracuje nad tym przełomowym samochodem.

- W tym bardzo trudnym dla wszystkich roku krakowski zespół pracuje niestrudzenie, nie pozwalając, aby cokolwiek stanęło na drodze przy projektowaniu i rozwijaniu. Serdecznie gratuluję i jednocześnie dziękuję wszystkim, którzy biorą udział w tym przedsięwzięciu.

- Fiesta Rally3 w żadnym wypadku nie będzie alternatywą dla jakiegokolwiek samochodu, który jest obecnie dostępny. To zupełnie nowa koncepcja, wypełniająca niedoceniany do tej pory obszar rajdowej rywalizacji. Będzie to idealna propozycja dla kierowców przechodzących do czteronapędówki, umożliwiająca naukę i doskonalenie umiejętności potrzebnych do prowadzenia takiego samochodu.

- Od samego początku dyskusji na temat koncepcji Rally3 byliśmy bardzo podekscytowani potencjałem tej kategorii. Ograniczenie kosztów było kluczowe i uważam, że 99 999 euro jest dobrą ceną za bazowy samochód czteronapędowy, zwłaszcza w kontekście mistrzostw krajowych i regionalnych.