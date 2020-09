Kajetanowicz i Szczepaniak wystartują w Rajdzie Turcji

Kajetanowicz i Szczepaniak rywalizować będą w Turcji od 18 do 20 września, na 12 odcinkach specjalnych o łącznej długości 223 kilometrów. Trasy w okolicach tureckiej riwiery charakteryzują się krętymi i kamienistymi drogami, które mocno zużywają opony. Do tego zmagania utrudnia wysoka temperatura, która we wnętrzu rajdówki przekracza nawet 60 stopni Celsjusza. Ważna będzie zatem nie tylko szybka jazda, ale też dobre przygotowanie kondycyjne i utrzymanie koncentracji przez cały rajd. Baza rajdu zlokalizowana będzie w okolicach Marmaris, czyli miasta będącego jednym z największych kurortów wypoczynkowych w Turcji. Mimo zapierającego dech w piersiach krajobrazu, na reprezentantów Polski czeka naprawdę trudne wyzwanie.

– Z piekielnie szybkiego rajdu w Estonii przenosimy się do piekielnie wymagającej Turcji, trudnej dla sprzętu i dla załogi. Dla nas ze względu na wysokie temperatury, a dla rajdówki przez bardzo dużą ilość dziur, wyboi i mnóstwo ostrych kamieni. To czyni ten rajd trudnym również dla opon. Byliśmy już tam, wiemy jak tam wygrywać, ponieważ w zeszłym roku tego dokonaliśmy. Odcinki mają niewielkie średnie prędkości, jednak na pewno można zebrać tam nie tylko dużo doświadczenia, ale i pokory. To rajd najbardziej loteryjny i najmniej przewidywalny w całym kalendarzu mistrzostw świata - wypowiada się Kajetan Kajetanowicz, reprezentant LOTOS Rally Team.

informacja prasowa