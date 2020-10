M-Sport pojeździ w Belgii

Pandemia koronawirusa odcisnęła swoje piętno nie tylko na tegorocznym kalendarzu, ale i na finansach poszczególnych ekip. Spośród zespołów fabrycznych, najmocniej pasa musiał zacisnąć M-Sport.

Załogi reprezentujące brytyjską stajnię: Esapekka Lappi i Janne Ferm, Teemu Suninen i Jarmo Lehtinen oraz Gus Greensmith i Elliott Edmondson przystępowały do kolejnych rajdów praktycznie z marszu lub na własną rękę organizowały sobie treningowe starty.

Malcolm Wilson zapowiedział jednak, że sytuacja zmieni się w przypadku Ypres Rally, który w wyjątkowych okolicznościach został włączony do harmonogramu.

- Będziemy tam testować minimum przez dwa dni - powiedział Wilson w rozmowie z serwisem DirtFish. - Belgia jest czymś nowym, gdzie jeszcze nigdy nie byliśmy i ważne jest, by chłopcy mieli dobre wyczucie samochodu oraz warunków jakie tam mogą panować. Doświadczenie jest ważne we wszystkich rajdach, ale szczególnie w takim jak Ypres, gdzie wszystko może się zmienić w jednej chwili.

Wilson dodał, że nie może doczekać się nowego wyzwania. Ypres będzie drugą - spośród trzech - nowością sezonu 2020.

- W tym roku wszystko jest trochę inne. Dało to jednak szansę takim wydarzeniom jak Estonia, Ypres, no i oczywiście Monza. Sam nigdy nie startowałem w Ypres, ale chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę jakie to wyzwanie. Bez wątpienia będzie to ekscytujące wydarzenie w kraju, który ma wielu zwolenników i prawdziwą pasję do naszego sportu.

Ypres Rally zaplanowany jest w dniach 20-22 listopada. Organizatorzy kontynuują przygotowania do imprezy, choć ze względu na sytuację epidemiczną w Belgii jej rozegranie nadal stoi pod znakiem zapytania. W miniony weekend odwołano trzy rajdy na terenie kraju. Dwa z nich - South Belgium Rally oraz Hemicuda Rally miały posłużyć jako trening, odpowiednio dla Hyundaia i Toyoty.