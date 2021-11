Dzięki imponującej jeździe na przestrzeni całego sezonu Marczyk został II-wicemistrzem Europy w klasyfikacji kierowców, zaś Gospodarczyk wicemistrzem Europy w klasyfikacji pilotów.

Załoga Orlen Team będzie miała jednak krótką przerwę od startów. Już w najbliższą sobotę wezmą udział w Tor Modlin Rally Show, a tydzień później wystartują w Rajdzie Barbórka.

We wtorek Marczyk za pośrednictwem portalu wykop.pl, wziął udział w sesji AMA (ask me anything), gdzie na forum odpowiadał na pytania kibiców.

Oczywiście nie mogło zabraknąć tych, dotyczących planów na sezon 2022.

- Wystartujemy prawdopodobnie w Mistrzostwach Europy lub w Mistrzostwach Świata WRC 2 lub WRC 3 - poinformował.

W tym roku Marczyk wraz Gospodarczykiem sięgnęli również po Mistrzostwo Polski w generalce ProfiAuto RSMP. Kierowca, pytany czy również w przyszłym roku rozważa pojawienie się na odcinkach specjalnych w Polsce, w ramach przygotowań do startów w imprezach międzynarodowych, odparł: - Nie jest to wykluczone, pracujemy aktualnie nad programem i możliwe, że pojawimy się na wybranych rajdach Mistrzostw Polski.

W ostatnich dniach, mówiąc jeszcze o swoim bardzo udanym sezonie wspominał: - To dla nas wyjątkowy sezon. Wywalczyliśmy tytuł mistrzów Polski, mistrzów Europy juniorów, teraz trzecie miejsce w mistrzostwach Europy. Cieszę się, bo nasz postęp jest widoczny w wynikach. Dojechaliśmy do mety każdego rajdu, każdego odcinka specjalnego tego sezonu. Jesteśmy szczęśliwi, to dało nam ogrom doświadczenia. Idziemy w dobrym kierunku i wierzymy, że najlepsze jest przed nami. Jestem dumny z całego naszego zespołu.

- Za nami ósma, ostatnia runda ERC. To niesamowite uczucie – zostać wicemistrzem Europy w klasyfikacji pilotów. Nawet w najśmielszych snach nie marzyłem o tym, że taki scenariusz może się kiedyś wydarzyć. Jestem naprawdę bardzo szczęśliwy - powiedział Szymon Gospodarczyk. - Cieszę się, bo przejechaliśmy ten rajd czysto i bardzo równo. Od samego początku notowaliśmy świetne czasy i zajęliśmy 3. miejsce. Myślę, że nie dało się zakończyć tego sezonu w lepszy sposób.

