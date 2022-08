Popołudniową pętlę drugiego etapu rozpoczęła powtórka próby Paijala. Na nieco ponad 20 kilometrach najszybsi byli Rovanpera i Halttunen. Finowie jedynie o 0,2 s pokonali liderów rajdu: Otta Tanaka i Martina Jarveoję. Esapekka Lappi i Janne Ferm skompletowali trójkę [+1,9 s]. Strata Elfyna Evansa i Scotta Martina wyniosła 5,3 s.

- Żadnego momentu, ale są spore koleiny. Jest podstępnie. Zmieniliśmy trochę ustawienia. W niektórych obszarach jest lepiej, w innych gorzej. Zobaczymy na następnym oesie - komentował Rovanpera.

- Myślę, że na ten moment robimy, co trzeba. Trzeba to kontynuować i będzie w porządku - zapowiedział Tanak.

- Na hamowaniu kamień wyskoczył i uderzył w szybę - tłumaczył Lappi.

- Mieliśmy jeden moment. Poza tym w porządku. Droga jest zniszczona. Może byłem zbyt agresywny - zastanawiał się Evans.

Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+13 s] zremisowali z Takamoto Katsutą i Aaronem Johnstonem. Gus Greensmith i Jonas Andersson wykręcili siódmy czas [+13,5 s]. Ósmy należał do Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a [+13,9 s].

- Nie była to czysta jazda. Nie wykorzystałem odpowiednio przyczepności. Można pojechać szybciej - zapewnił Loubet.

- Byłem trochę zbyt ostrożny w wąskiej sekcji. Nie chciałem kapcia. Poza tym wszystko w porządku - przekazał Katsuta.

- Co za oes! Najfajniejsze 9 minut i 41 sekund mojego życia! - śmiał się Greensmith.

- Droga jest zniszczona. Łatwo coś uszkodzić lub złapać kapcia - przestrzegł Neuville.

Dziesiątkę uzupełnili Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+17,7 s] oraz Jari Huttunen i Mikko Lukka [+20 s].

- Przyczepność jest całkiem niezła. Dobry oes, fajne wyczucie - powiedział Fourmaux.

- Nie wiem. Samochód wydaje jakieś dziwne dźwięki - martwił się Huttunen.

Na czele pozostaje Tanak. Tuż za Lappim [+11,2 s] jest Rovanpera. Różnica wynosi 1,5 s. Evans traci do podium już 10,3 s. Katsuta zmniejszył stratę do piątego Neuville'a do 4,3 s.

Teemu Suninen i Mikko Markkula pokonali rywali w WRC 2. Emil Lindholm i Reeta Hamalainen stracili 0,6 s. Trzecie miejsce powędrowało do Samiego Pajariego i Enni Malkonen [+4,7 s]. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk jechali o 31,3 s dłużej od Suninena.

Po oesie przewaga Suninena nad Lindholmem wynosi 6,3 s. Pajari pilnuje trzeciej pozycji [+42,6 s]. Marczyk jest ósmy [+4.07,8].

Polecane video: