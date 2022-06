Powrót do Alghero sprawił, że w harmonogramie ponownie pojawił się oes Sassari - Argentiera, wykorzystany po raz pierwszy w 2016 roku. Próbę nieznacznie wydłużono od strony startu. Pierwsze kilometry przebiegają polami, a załogi stopniowo zbliżają się do morza. Końcowe 1,5 kilometra należy do najbardziej malowniczych w światowym czempionacie. Najpierw czeka karkołomny zjazd, a potem szybka sekcja przy samym morzu. Droga na całym dystansie jest wąska, a podłoże piaszczyste i miękkie.

W przygotowaniu do Power Stage najszybsi byli Neuville i Wydaeghe, którzy po wczorajszym dachowaniu nie liczą się w łącznej klasyfikacji. Całe podium zajęły załogi wracające dziś do rywalizacji. Uzupełnili je Elfyn Evans i Scott Martin [+2,4 s] oraz Esapekka Lappi i Janne Ferm [+3,7 s].

Przed powtórką dwóch przejechanych oesów na czele pozostają Tanak i Jarveoja. Ich przewaga nad Craigiem Breenem i Paulem Nagle wynosi 56,9 s. W trójce są również Dani Sordo i Candido Carrera [+1.21,2].

- Wzięliśmy dwie twarde, ponieważ musimy doprowadzić samochód do mety. Zmniejszyliśmy ryzyko kapcia. Auta pracuje w porządku, ale Power Stage będzie miał zniszczoną nawierzchnię - przestrzegł Tanak.

- Było fajnie. Jadę w dystansie około 0,5-0,6 s. Chcę być dzisiaj na podium - przekazał Breen.

- Chcę tylko przejechać oesy. Nie ma powodu, by cisnąć. Nie chcemy ryzykować - stwierdził Sordo.

Po czwarte miejsce zmierzają Pierre-Louis Loubet i Vincent Landais [+1.57,6]. Pierwszą piątkę zamykają Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen [+2.55,0], a drugą otwierają Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+4.04,0]. Gus Greensmith i Jonas Andersson tracą do Tanaka 5.21,6.

- Jest w porządku. Kamienie są wszędzie. Nie próbujemy naciskać - zapewniał Loubet.

- Nadal oszczędzam opony. Pewnie lepiej byłoby pojechać szybciej i sprawdzić więcej rzeczy, choć na Power Stage i tak koleiny będą większe - zaznaczył Rovanpera.

- Pojawiają się już koleiny, więc nie jest komfortowo. Interesująco, ale my musimy po prostu przetrwać - wyjaśnił Katsuta.

- Na pierwszym oesie było lepiej. Tutaj trochę tańczyliśmy - przyznał Greensmith.

Nikołaj Griazin i Konstantin Aleksandrow kontrolują sytuację w WRC 2. Ich przewaga nad Janem Solansem i Rodrigo Sanjuanem wynosi 28,8 s. Najniższy stopień prowizorycznego podium należy do Jariego Huttunena i Mikko Lukki [+45,1 s]. Te trzy załogi kompletują również dziesiątkę klasyfikacji generalnej rajdu.

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk są ósmi w WRC 2 [+5.11,9]. Łódzki kierowca jest szóstym juniorem kategorii. Daniel Chwist i Kamil Heller weszli do drugiej dziesiątki WRC 2 [+24.41,7].

