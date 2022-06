Oes Erula - Tula znany jest z kilku przeszłych edycji rajdu. Organizatorzy często modyfikują jednak trasę i nie inaczej było i w tym roku. Dołożono krętą sekcję w drugiej połowie odcinka, a meta zlokalizowana jest w innym miejscu. Trasa przebiega wokół wiatraków i nie brakuje na niej asfaltowych i betonowych łączników.

Nieco ponad 15 kilometrów najszybciej przejechali Tanak i Jarveoja, notując trzecie oesowe zwycięstwo w rajdzie. Estończycy pokonali zespołowych kolegów z Hyundaia: Thierry’ego Neuville’a i Martijna Wydaeghe’a o 3,3 s. Podium dla koreańskiego producenta skompletowali Dani Sordo i Candido Carrera [+5,1 s].

- Pomieszaliśmy opony [miękkie i twarde] i to był dobry wybór - komentował Tanak.

- Dobry oes. Opony zaczęły się przegrzewać i pod koniec trzeba było sobie z tym poradzić. Zobaczymy, jak pójdzie druga pętla. Już teraz odrobiliśmy sporo czasu - meldował Neuville.

- Craig był lepszy na poprzednim oesie. Tutaj było więcej przyczepności - mówił Sordo.

Czwarty wynik należał do Kalle Rovanpery i Jonne Halttunena [+5,2 s], a piąty do Craiga Breena i Paula Nagle [+10,3 s]. Adrien Fourmaux i Alexandre Coria [+12,9 s] byli szybsi od kolegów z M-Sportu: Pierre-Louisa Loubeta i Vincenta Landaisa o 1,8 s. Elfyn Evans i Scott Martin stracili do Tanak 15,4 s.

- Przyczepność jest lepsza, więc chciałem spisać się lepiej. Mamy jednak trochę problemów na wąskich sekcjach - wyjaśnił Rovanpera.

- Nie mogłem znaleźć odpowiedniego rytmu. Nadal nie jest najgorzej - przekazał Breen.

- Trudny oes i nie odnalazłem tempa. Coś nie gra w ten poranek. Ale jeszcze daleka droga - stwierdził Fourmaux.

- Byliśmy ostrożni, ponieważ na poprzednim mieliśmy kapcia - tłumaczył Loubet.

- Kiepsko. Trudno znaleźć jakąkolwiek przyczepność. Bardzo dużo luźnego - powiedział Evans.

Dziesiątkę skompletowali Takamoto Katsuta i Aaron Johnston [+21,6 s], którzy zaczepili o asfaltowy próg na jednym z nawrotów, oraz Gus Greensmith i Jonas Andersson [+21,9 s].

- Nie wiem, co stało się na tym nawrocie. Zderzak zaczepił o próg. Spore zaskoczenie - informował Katsuta.

- Dokonaliśmy pewnych zmian w samochodzie i wygląda na to, że jest lepiej. Zmierzamy w dobrym kierunku - stwierdził Greensmith.

Po pierwszych przejazdach dwóch porannych oesów przewaga Tanaka urosła do 31,8 s. Craig Breen i Paul Nagle są drudzy. Sordo trzyma najniższy stopień podium [+33,3 s]. Loubet traci do niego 11,9. Piątkę zamyka Fourmaux [+1.03,0].

W WRC 2 ponownie najszybsi byli Teemu Suninen i Mikko Markkula, którzy nie liczą się już jednak w łącznej klasyfikacji. Liderzy rajdu Andreas Mikkelsen i Torstein Eriksen byli gorsi o 1,2 s. Na podium zmieścili się Jari Huttunen i Mikko Lukka [+3,7 s].

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk uzyskali piąty czas w kategorii [+6,8 s]. Daniel Chwist i Kamil Heller stracili do Suninena 1.19,6.

Po OS11 Mikkelsen ma w zapasie 30,4 s nad Nikołajem Griazinem i Konstantinem Aleksandrowem. Huttunen awansował na trzecie miejsce [+47,1 s]. Marczyk pozostaje jedenasty [+2.00,3]. Chwist jest w trzeciej dziesiątce [+7.59,4].

