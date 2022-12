Tanak po trzech sezonach zrezygnował ze współpracy z Hyundaiem. Obie strony porozumiały się w sprawie wcześniejszego rozwiązania umowy.

Estończyk nie był pewien czy znajdzie się w przyszłorocznej stawce. Decyzję uzależniał od spraw osobistych. W środę poinformowano jednak, że dołączy do M-Sport Ford Rally Team i zaliczy pełny sezon w Pumie Rally1.

Tanak wróci do M-Sportu po ponad pięciu latach. Z brytyjską stajnią pożegnał się po sezonie 2017. Dwie kolejne kampanie spędził w barwach Toyoty. W 2019 roku wraz z Martinem Jarveoją zdobył mistrzostwo świata.

- M-Sport to miejsce, które wychowało mnie jako kierowcę i w którym otrzymałem wiele twardych lekcji i zdobyłem doświadczenie, by być czołowym graczem w Rajdowych Mistrzostwach Świata - powiedział Tanak w nawiązaniu do swoich początków na światowej scenie w 2011 roku.

- Po zostaniu mistrzem świata nie byłem już w stanie obronić tego tytułu i nie będę usatysfakcjonowany dopóki tego nie osiągnę. Odbyłem wiele rozmów z Malcolmem [Wilsonem] i mamy wspólne ambicje związane z kolejnym sezonem. Będzie to niemałe wyzwanie, ale znam ludzi z Dovenby Hall. Wiem, do czego są zdolni, a z ich pasją i poświęceniem, możemy walczyć o mistrzostwo.

- Cieszę się, że wróciłem do M-Sport Ford World Rally Team i damy z siebie wszystko.

M-Sport w ostatnich tygodniach nie ukrywał, że czynione są starania o angaż Tanaka, jednak jednocześnie podkreślano, że sprowadzenie kierowcy tego kalibru nie będzie proste. Gdy porozumienie stało się faktem, Richard Millener, pełniący obowiązki szefa zespołu, przyznał, że celem jest laur w klasyfikacjach kierowców i pilotów.

- Zobaczenie Otta ponownie w kombinezonie M-Sportu będzie dla wszystkich w Dovenby Hall wyjątkową chwilą - stwierdził Millener. - Cel na sezon 2023 zarówno dla nas, jak i dla Otta jest jasny - mistrzostwo świata wśród kierowców. Osiągnięcie celu będzie wymagało od nas ciężkiej pracy i wielkiej energii, ale jesteśmy przygotowani i gotowi na to wyzwanie.

- Posiadanie kierowcy takiego jak Ott jest kluczem do podniesienia morale w zespole i zwiększenia jego pragnienia, by w pełni wykorzystać swój potencjał i cisnąć w sezonie 2023. W 2022 roku zebraliśmy sporo doświadczenia z Pumą Rally1. Znamy mocne strony samochodu i jesteśmy przekonani, że Ott jest właściwym kierowcą, by osiągać wyniki, jakich oczekujemy.

Tanak przed podpisaniem umowy minimum dwukrotnie wizytował siedzibę M-Sportu i w tajemnicy sprawdzał możliwości hybrydowej Pumy.

- Był w Dovenby Hall, by obejrzeć zaplecze i przetestować Pumę w lasach Greystoke. Szczerze powiedziawszy, już jego pierwsze opinie dały nam pewność, że możemy walczyć o mistrzostwo w sezonie 2023 - powiedział Malcolm Wilson. - Nawet ta kilkudniowa obecność Otta pokazała nam, jaki poziom jest niezbędny, by prezentować osiągi przynoszące wygrane w rajdach.

Tanak, u którego boku pozostanie najpewniej Jarveoja, to dopiero pierwszy oficjalnie potwierdzony kierowca M-Sportu na sezon 2023. Oczekuje się, że w składzie pozostanie Gus Greensmith. Szanse na szeroki program ma również Pierre-Louis Loubet. W kolejce czeka także Oliver Solberg, choć on pracuje nad „para-prywatnym” zespołem wspieranym przez Monster Energy.

Trwają także rozmowy z Sebastienem Loebem i kolejnym częściowym programem. Dziewięciokrotny mistrz świata zapewnił Pumie Rally1 jej jedyne jak do tej pory zwycięstwo. W Rajdzie Monte Carlo triumfował wraz z Isabelle Galmiche.

Ott Tänak, M-Sport i Malcolm Wilson, M-Sport 1 / 4 Autor zdjęcia: M-Sport Ott Tänak, M-Sport 2 / 4 Autor zdjęcia: M-Sport Ott Tänak, M-Sport 3 / 4 Autor zdjęcia: M-Sport Ott Tänak, M-Sport with Malcolm Wilson, M-Sport Managing Director 4 / 4 Autor zdjęcia: M-Sport