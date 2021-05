Evans czterokrotnie wyjeżdżał na trasę Parades liczącego 4,60 km. Najszybciej pojechał podczas ostatniej próby, wykręcając 3:05.9.

0,2 s do Brytyjczyków stracili Ott Tanak i Martin Jarveoja z Hyundaia, również najszybsi przy czwartym podejściu. Estońska załoga uznawana jest za jednych z faworytów do zwycięstwa w Portugalii, biorąc pod uwagę ich czwartą pozycję startową do pierwszego etapu.

Trzeci czas (+0,3s) uzyskała kolejna załoga Toyoty - Kalle Rovanpera i Jonne Halttunen, którzy z pewnością będą mocno kontrolowali swoje tempo w tej imprezie, po tym jak szybko pożegnali się z udziałem w niedawnym Rajdzie Chorwacji.

Junior Toyoty - Takamoto Katsuta pilotowany przez Daniela Barritta, który wiąże duże nadzieje z czwartą rundą mistrzostw świata, był wolniejszy o 0,8s od Evansa. Tuż za sobą miał Sebastiena Ogiera i Juliena Ingrassię, którzy jutro będą odkurzali trasę pierwszego etapu Rajdu Portugalii.

Poranek upłynął na problemach technicznych w M-Sporcie. Gus Greensmith wyjechał na trasę odcinka testowego dopiero trzy godziny od czasu rozpoczęcia oesu. W Fieście WRC był kłopot z elektryką.

Dalej uplasowali się zawodnicy Hyundai Motorsport, Thierry Neuville i Martijn Wydaeghe oraz Dani Sordo i Borja Rozada, obydwie załogi z trzema przejazdami na koncie.

Przedostatni zawodnik w klasyfikacji kierowców WRC 2021 - Pierre-Louis Loubet miał dziewiąty czas. Pojechał o 1,6s szybciej niż Adrien Fourmaux i Renaud Jamoul, którzy w Portugalii zaliczają swój pierwszy start na szutrze w najwyższej klasie, za kierownicą Fiesty WRC. Chcąc zdobyć jak największe doświadczenie, aż siedem razy pokonali odcinek testowy.

W WRC 2 Esapekka Lappi i Janne Ferm tylko raz pojawili się na trasie shakedownu, co im wystarczyło do uzyskania najlepszego czasu w swojej kategorii (3:14.0).

W WRC 3 Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak tradycyjnie zaliczyli tylko kontrolny przejazd.

WYNIKI

1 Elfyn Evans/Scott Martin (Toyota) 3m05.9s

2 Ott Tänak/Martin Järveoja (Hyundai) +0.2s

3 Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (Toyota) +0.3s

4 Takamoto Katsuta/Daniel Barritt (Toyota) +0.8s

5 Sébastien Ogier/Julien Ingrassia (Toyota) +0.9s

6 Gus Greensmith/Chris Patterson (M-Sport Ford) +1.2s

7 Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe (Hyundai) +1.5s

8 Dani Sordo/Borja Rozada (Hyundai) +1.7s

9 Pierre-Louis Loubet/Vincent Landais (2C Hyundai) +2.4s

10 Adrien Fourmaux/Renaud Jamoul (M-Sport Ford) +3.8s