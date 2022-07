Toyota Gazoo Racing przed Rajdem Estonii prowadzi w klasyfikacji producentów z przewagą 62 punktów nad Hyundaiem, po historycznym finiszu w zeszłomiesięcznym Rajdzie Safari, w którym zajęli cztery pierwsze miejsca.

Estonia to miejsce pierwszego w karierze triumfu w WRC Kalle Rovanpery. Od tego czasu reprezentant Toyoty pilotowany przez Jonne Halttunena odniósł kolejne pięć zwycięstw z czego cztery w pięciu ostatnich rajdach, dzięki czemu pewnie przewodzi w klasyfikacji kierowców.

- Oczywiście fajnie, że wracamy na trasy Rajdu Estonii - powiedział Rovanpera. - Wygrana tam w zeszłym roku była wspaniałym momentem i był to dla nas naprawdę mocny weekend. W tym roku jesteśmy w innej sytuacji prowadząc w mistrzostwach, więc będziemy otwierali drogę, ale mam nadzieję, że sięgniemy po kolejny dobry wynik. Zawsze lubię rajdy takie jak ten, z szybkimi i płynnymi oesami, pasują mi one całkiem dobrze. To naprawdę ważne, aby czuć się pewnie w samochodzie podczas jazdy z tak wysokimi prędkościami, więc wykonaliśmy dużo pracy podczas testów, aby znaleźć ustawienia jakich potrzebujemy.

- Nie mogę doczekać się tych dwóch najbliższych rajdów na szybkich szutrowych drogach, które będą zupełnie inne od tego, czego doświadczyliśmy podczas kilku ostatnich imprez - powiedział kolejny z reprezentantów Toyoty, Elfyn Evans. - Estonia będzie pierwszym naprawdę szybkim rajdem szutrowym, który zaliczymy w obecnych autach, więc testy były naprawdę ważne, aby przygotować się do tego. Lubię szybkie oesy, które mamy w Estonii, ale zawsze bardzo pomaga, jeśli dobrze czujesz się w samochodzie. Celem jest posiadanie rajdówki, która dobrze spisuje się w każdych warunkach, a następnie, miejmy nadzieję, że na koniec weekendu sięgniemy po dobry wynik.

Za kierownicę Toyoty GR Yaris Rally1 wraca Esapekka Lappi pilotowany przez Janne Ferma.

- Naprawdę nie mogę doczekać się, kiedy wsiądę do samochodu podczas tych dwóch nadchodzących imprez, a zwłaszcza oczywiście w moim domowym rajdzie w Finlandii - nie ukrywał Lappi. - Estonia nie będzie taka łatwa, ponieważ nie brałem udziału w tych zawodach w zeszłym roku i jest tam kilka oesów, które będą dla mnie nowe. Wierzę, że poradzę sobie dobrze, ale nie mam wielkich oczekiwań. Jak dotąd w tym roku mieliśmy dobre tempo na każdej nawierzchni, ale nie zawsze udawało nam się wszystko poskładać razem. Dlatego głównym celem na Estonię jest po prostu dobry, czysty rajd.

W czwartym Yarisie Rally1 tradycyjnie zasiądą Takamoto Katsuta i Aaron Johnston.

