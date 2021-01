WRC u Świętego Mikołaja

Kiedy w grudniu odwołanie Rally Sweden stało się faktem, władze światowych rajdów zwróciły się o pomoc do fińskiej federacji. Wstępne rozmowy i przygotowania zakończyły się sukcesem i dziś ogłoszono oficjalnie, że Arctic Rally Finland Powered by CapitalBox został włączony do tegorocznego harmonogramu mistrzostw świata.

Rajd odbędzie się w dniach 26-28 lutego, jako druga runda sezonu. Bazą będzie Rovaniemi, znane z Wioski Świętego Mikołaja i położone nieopodal północnego koła podbiegunowego.

Odcinek testowy zaplanowano na piątkowy poranek. Właściwa rywalizacja rozpocznie się tego samego dnia. W sobotę załogi dwukrotnie pokonają trzy oesy. W niedzielę nie zabraknie tradycyjnego Power Stage. W programie rajdu znalazło się dziesięć odcinków specjalnych o łącznej długości około 260 km.

- Od grudniowego odwołania Rajdu Szwecji ciężko pracowaliśmy z AKK Sports, miastem Rovaniemi i lokalnymi entuzjastami, aby to wydarzenie się odbyło - powiedział Jona Siebel z ramienia promotora WRC. - Był to trudny wyścig z czasem i dziękuję wszystkim zaangażowanym.

- Chociaż do rozpoczęcia rajdu pozostały 44 dni, wiemy, że AKK Sports zrobi wszystko, by zapewnić wysokie standardy, tak jak ma to miejsce podczas letniego Rajdu Finlandii. Zimowe rundy to jedne z najbardziej spektakularnych wydarzeń w tym sporcie. Kraina pełna śniegu i wysokich band to marzenie każdego kierowcy, więc bez wątpienia czekają nas w WRC wspaniałe chwile.

Dyrektor generalny fińskiej federacji, Riku Bitter nie ukrywał zachwytów nad niezwykle szybko przeprowadzonym procesem przygotowawczym.

- Postanowiliśmy przyjrzeć się sprawie i sprawdzić, jakie mamy możliwości. Wśród kilku opcji, zdecydowanie wyróżniło się Rovaniemi ze swoim solidnym doświadczeniem w organizacji zimowych rajdów, dobrą reputacją jako miasta pełnego międzynarodowych wydarzeń oraz licznym gronem entuzjastów.

Odpowiedzialny za rajdy w FIA, Yves Matton dodał: - Dołączenie Arctic Rally Finland do kalendarza WRC oznacza, że będziemy mieli okazję pojawić się w regionie, który od zawsze był naszym marzeniem i gdzie warunki niemal gwarantują w pełni zimową imprezę. Nieszczęśliwe odwołanie Rajdu Szwecji pokazało, że wyzwania otwierają nowe możliwości.

Dzięki włączeniu Arctic Rally Finland do tegorocznego harmonogramu, w nordyckim państwie odbędą się w sezonie 2021 dwie rundy WRC: zimowa w Rovaniemi oraz letnia, czyli legendarny Rajd Finlandii, zaplanowany na przełomie lipca i sierpnia.

Jutro w Rovaniemi zaczyna się Arctic Lapland Rally - pierwsza runda mistrzostw Finlandii. Na starcie pojawią się m.in. Juho Hanninen, Oliver Solberg, Ole-Christian Veiby czy znany z Formuły 1, Valtteri Bottas.