Polski zwycięzca w TCR Eastern Europe

Niedzielne wyścigi sprinterskie zwieńczyły bardzo udaną inaugurację sezonu WSMP na Torze Poznań. Przez trzy dni na jedynym w Polsce obiekcie z homologacją FIA rywalizowało ponad 180 aut.

Nikodem Wierzbicki wygrał drugą rundę w ramach Trofeo di Serie, czyli nowego pucharu markowego, w którym kierowcy ścigają się Fiatami 500. Drugi był Piotr Ławski, a trzeci Marcin Ganowski. Debiutancki weekend pucharu Mazda MX-5 Cup Poland dwoma zwycięstwami okrasił Krzysztof Ratajczak. W niedzielę na drugim miejscu był Marcin Fedder, a na trzeci, Błażej Buliński.

W Toyota Racing Cup swój pierwszy wyścig w karierze wygrał Kacper Osek, dla którego to pierwszy sezon w rywalizacji na poziomie mistrzostw Polski. Drugi w niedzielę był Tomasz Tomczak, a trzeci Dawid Czarnik.

W niedzielnym wyścigu sprinterskim w rywalizacji najmocniejszych aut po raz kolejny nie miał sobie równych Marcin Jedliński w Mercedesie AMG GT3, który odniósł drugie zwycięstwo w D4 +3500. W D5 +2000 po raz drugi najszybszy był Jacek Zielonka (Radical SR8). W klasie DN 1 zwyciężył Adam Brodnicki (Kia Picanto), w DN 2 drugą wygraną w ten weekend odniósł Krystian Ciesiółka, a w D4 2000 po raz drugi triumfował Bartosz Walkowiak (BMW E90).

Polski triumf w europejskiej serii

W inauguracyjny weekend WSMP dodatkowych emocji dostarczyli kierowcy startujący w ramach FIA CEZ. W niedzielę najwięcej emocji było w wyścigu serii TCR Eastern Europe, gdzie świetnie zaprezentowali się zawodnicy z Polski. Najwięcej powodów do zadowolenia miał Bartosz Groszek (Audi RS3 LMS) TCR, który startował z pole position, świetnie przejechał dwa pierwsze zakręty i do końca 25-minutowej rywalizacji nie dał się dogonić napierającemu na niego Czechowi Michalowi Makesowi (Cupra TCR) oraz Sebastianowi Steibelowi (Cupra TCR) z Niemiec. Dla Groszka był to debiutancki weekend w sprinterskiej rywalizacji w tym aucie. Tuż za podium uplasował się Szymon Jabłoński (Hyundai i30N TCR).

Z kolei w pucharowej rywalizacji Renault Clio w niedzielę zwyciężył Szwed Erik Bertilsson.

3. i 4 runda WSMP odbędzie się w dniach 2-4 lipca. Oprócz zawodników rywalizujących w mistrzostwach Polski na Torze Poznań zobaczymy uczestników Swift Cup Europe oraz ADAC HAIGO Historic Cup.

informacja prasowa