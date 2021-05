Brawurowy wyścig Wiśnickiego i Sztuki

Kacper Sztuka zaliczający drugi wyścig samochodowy, przebił się z 23 pola na P13 i stanął na drugim stopniu podium podczas dekoracji Rookies. Przed 15-latkiem z Cieszyna znalazł się tylko syn kierowcy F1, Lorenzo Patrese.

Zespół US Racing ustrzelił dublet w Le Castellet. Tim Tramnitz wyprzedził Luke'a Browninga o 0,6 sekundy. Kiriłł Smal wygrał pojedynek o podium z Sebastianem Montoyą, obejmując prowadzenie w punktacji.

Conrad Laursen wjechał w Victora Berniera i na 5 okrążeniu interweniował Safety Car. Neutralizację zakończono po 6 kółku. Kolizja Samiego Meguetounifa i Nikity Biedrina ponownie ściągnęła na tor samochód bezpieczeństwa, Restart nastąpił po 9 okrążeniu.

WYŚCIG 2 (14 okrążeń)

1. Tim Tramnitz (US Racing) 33.51,423

2. Luke Browning (US Racing) +0,687

3. Kiriłł Smal (Prema) +1,441

4. Sebastian Montoya (Prema) +6,130

5. Joshua Dürksen (Mücke) +6,562

6. Władimir Łomko (US Racing) +6,991

7. Ollie Bearman (Van Amersfoort) +8,155

8. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) +8,783

9. Francesco Simonazzi (BVM) +8,845

10. Lorenzo Patrese (AKM) +11,340

11. Piotr Wiśnicki (Jenzer) +15,268

...

13. Kacper Sztuka (AS Motorsport) +18,066 (2. Rookie)

