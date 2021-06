Brytyjski lider włoskiej F4

W pierwszym wyścigu na ACI Vallelunga Circuit Bearman minął metę 1,2 sekundy przed Sebastianem Montoyą. Tim Tramnitz, nieobecny w poprzedniej rundzie, zaliczył czwarte podium w sezonie.

Piotr Wiśnicki, 19 na starcie, przebił się na 17 miejsce. Kacper Sztuka, który ruszał z 28 pola, do neutralizacji widniał na P19. Samochód bezpieczeństwa sprowadziła kolizja Mai Weug i Pietro Armanniego na Esses (11). Po restarcie Sztuka stracił cztery miejsca. Cieszynianin punktował w klasie Rookie.

WYŚCIG 1 (19 okrążeń)

1. Ollie Bearman (Van Amersfoort)

2. Sebastian Montoya (Prema) +1,277

3. Tim Tramnitz (US Racing) +1,801

4. Joshua Dürksen (Mücke) +3,233

5. Joshua Dufek (Van Amersfoort) +3,653

6. Cenyu Han (Van Amersfoort) +4,627

7. Kiriłł Smal (Prema) +5,194

8. Conrad Laursen (Prema) +5,824

9. Władimir Łomko (US Racing) +6,727

10. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) +7,194

...

17. Piotr Wiśnicki (Jenzer) +12,732

23. Kacper Sztuka (AS Motorsport) +16,725 (10. Rookie)

PUNKTACJA

1. Bearman 132, 2. Tramnitz 83, 3. Fornaroli 81, 4. Montoya 81, 5. Smal 72, 6. Łomko 37, 7. Dürksen 32, 8. Bernier 30, 9. Browning 27, 10. Dufek 26.

Fot. facebook.com/Piotr-Wiśnicki-Professional-Racing-Driver