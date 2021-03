Paddon gościnnie w TCR

W regionie Otago odbędzie się pierwsza i jedyna runda nowo powstałego TCR New Zealand. Rywalizację na Highlands Motorsport Park zaplanowano w dniach 23-24 kwietnia.

W stawce pojawi się m.in. Hayden Paddon. Uczestnik 80 rund WRC pojedzie Hyundaiem i30 N TCR, reprezentując swój zespół Paddon Rallysport. Takim samym samochodem 33-latek wystąpił podczas kilku długodystansowych wyścigów w Nowej Zelandii.

- To pewne zaskoczenie. Nie planowaliśmy rywalizować w TCR w tym sezonie - przyznał Paddon w rozmowie z motorsport.co.nz. - Jednak mając tylko jedną rundę decydującą o tytule, dodatkowo na naszym domowym torze, byłoby niegrzecznie nie być w stawce.

- Wyścigi na torze to wciąż dla mnie nowość. Wszystko jest inne od tego, do czego jestem przyzwyczajony, począwszy od formatu weekendu po samochody rywalizujące wokół. To co wspólnego z rajdami, to fakt, że wszyscy chcemy by auto jechało szybko.