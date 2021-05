Piątek Fornarolego

W ostatniej sesji kierowca Iron Lynx wykręcił 2.04,268. Drugi rezultat należał do Kiriłła Smala (+0,010), trzeci do Tima Tramnitza (+0,086).

Kacper Sztuka przejechał 65 okrążeń, opuszczając ostatnią sesję. Siódmy w wynikach trzeciej sesji, ustronianin zszedł do 2.04,946. Piotr Wiśnicki pokonał 51 okrążeń - z najlepszym czasem 2.05,640.

CIRCUIT PAUL RICARD - 7.5

1. Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) 2.04,268

2. Kiriłł Smal (Prema) 2.04,278

3. Tim Tramnitz (US Racing) 2.04,354

4. Sebastian Montoya (Prema) 2.04,389

5. Ollie Bearman (Van Amersfoort) 2.04,390

6. Joshua Dufek (Van Amersfoort) 2.04,412

7. Luke Browning (US Racing) 2.04,475

8. Hamda Al-Qubaisi (Prema) 2.04,481

9. Charlie Wurz (Prema) 2.04,625

10. Nikita Biedrin (Van Amersfoort) 2.04,632

11. Joshua Dürksen (Mücke) 2.04,650

12. Conrad Laursen (Prema) 2.04,656

13. Francesco Braschi (Jenzer) 2.04,711

14. Władimir Łomko (US Racing) 2.04,755

15. Bence Válint (Van Amersfoort) 2.04,757

16. Sami Meguetounif (R-ace) 2.04,786

17. Santiago Ramos (Jenzer) 2.04,845

18. Kacper Sztuka (AS Motorsport) 2.04,946

19. Francesco Simonazzi (BVM) 2.04,993

20. Victor Bernier (R-ace) 2.05,055

21. Jonas Ried (Mücke) 2.05,077

22. Cenyu Han (Van Amersfoort) 2.05,125

23. Christian Ho (AKM) 2.05,150

24. Erick Zuñiga (Mücke) 2.05,184

25. Lorenzo Patrese (AKM) 2.05,187

26. Suleiman Zanfari (Cram) 2.05,219

27. Maya Weug (Iron Lynx) 2.05,243

28. Jorge Garciarce (Jenzer) 2.05,391

29. Leonardo Bizzotto (BVM) 2.05,435

30. Pietro Armanni (Iron Lynx) 2.05,522

31. Georgios Markogiannis (Cram) 2.05,530

32. Pedro Perino (DR Formula) 2.05,605

33. Nicolás Baptiste (Cram) 2.05,625

34. Piotr Wiśnicki (Jenzer) 2.05,640

35. Eron Rexhepi (BVM) 2.05,825

36. Samir Ben (Jenzer) 2.05,882

37. Marcus Amand (R-ace) 2.05,895

38. Vittorio Catino (Cram) 2.06,097

39. Ołeksandr Partyszew (R-ace) 2.06,137

40. Levente Révész (AKM) 2.06,145

Fot. facebook.com/kacpersztukago